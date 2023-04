Sénégal: Meilleur buteur africain en Europe - Le footballeur Mbaye Diagne revit en Turquie

Il avait marqué les esprits lors de la saison 2018-2019 avec un titre de champion de Turquie et le trophée de meilleur buteur avec Galatasaray avant de retomber dans l'oubli après son passage peu concluant au Fc Bruges l'année suivante. Mais cette saison, Mbaye Diagne revit bien sous les couleurs de Karagumruk.

Tel un phénix, Mbaye Diagne renaît toujours de ses cendres. L'international sénégalais est en train de le démontrer à la face du monde. Après avoir survolé les débats avec Kasimpasa club avec lequel il a inscrit 32 buts en 34 matches en deux saisons (2017-2019), Mbaye Diagne est transféré à Galatasaray en janvier 2019. Sous ses nouvelles couleurs, le natif de Dakar enfile les buts comme des perles et finit meilleur buteur de cet exercice (30 buts) et un titre de champion de Turquie en prime. Un nouveau phénomène est alors né et les prétendants se bousculent au portillon pour l'enrôler sachant ses problèmes extra sportifs avec le club stambouliote. Il est, par la suite, prêté avec option d'achat au Fc Bruges en septembre 2020 (8 matches, 4 buts), club avec lequel il a commencé à basculer dans l'oubli. En effet, au cours d'un match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Mbaye Diagne, en désaccord avec un coéquipier, rate un pénalty obtenu par le club belge. Au-delà de cet échec, c'est la manière et la désinvolture avec laquelle il s'y est pris qui ont révolté Bruges qui l'a contraint à s'entraîner à l'écart du groupe professionnel jusqu'à la fin de saison et son renvoi en Turquie.

Loin d'être abattu, le joueur, passé par l'Arabie Saoudite (Al-Shabab Riyad), fera une pige d'une année à West Bromwich Albion en Premier League avant de s'engager avec Karagumruk cette année. Il faut dire que bien lui en a pris puisqu'il performe comme lors de ses années fastes à Galatasaray. Actuellement, il est à la troisième marche du classement des meilleurs buteurs en championnat (18 buts) derrière son coéquipier Fabio Borini (19 buts) et l'attaquant équatorien de Fenerbahce Ener Valencia (27 buts dont 12 sur pénalty), et son apport dans le jeu fait beaucoup de bien à l'équipe entraînée par Andrea Pirlo (8e, 38 pts).

Un horizon presque bouché en équipe nationale

Mbaye Diagne (31 ans, 1m 91, 82 kg) est en forme en club. Mais on ne peut pas en dire autant en équipe nationale. Ce n'est pas faute d'avoir eu sa chance, car le sélectionneur national Aliou Cissé lui en a donné. Sauf qu'il n'en a pas profité ou qu'il n'a pas été chanceux. En effet, le joueur, formé à la Juventus de Turin, est resté muet durant ses 8 sélections en équipe nationale A. Une anomalie pour un attaquant qui se plaît à martyriser les défenses adverses. Au point de tirer définitivement un trait à la sélection ? Même s'il reste toujours sélectionnable, Mbaye Diagne aura du mal à bousculer une hiérarchie déjà établie. Boulaye Dia donne entière satisfaction au sélectionneur alors qu'Habib Diallo a pris de l'avance sur le front de l'attaque. Avant la publication de la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde, Aliou Cissé avait reconnu qu'il n'y a pas une place garantie et que s'il voulait retrouver la Tanière, Mbaye Diagne savait quoi faire pour le convaincre. « Ce n'est pas une affaire de copains... Tu as 5 mois pour la Coupe du monde », disait-il. En d'autres termes, Aliou Cissé attend plus, beaucoup plus pour lui ouvrir à nouveau les portes de la Tanière.