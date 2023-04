Ile Maurice: Bien que rétablie - Le bébé S toujours hospitalisée

Le cas du bébé S continue de susciter des interrogations. La député du Parti travailliste, Stéphanie Anquetil, est revenue à la charge, mardi, au Parlement, sur le cas de ce bébé, dans une question à la ministre de l'Égalité des genres, Kalpana KoonjooShah. La députée avait un document officiel du ministère de la Santé confirmant que la petite, aujourd'hui âgée de neuf mois, est en bonne santé et elle attend d'être placée dans une institution ou dans une famille d'accueil.Or, depuis octobre, elle est toujours à l'hôpital SSRN.

Dans ce document du ministère de la Santé, daté du 27 mars 2023, on peut lire : «The baby is currently aged eight months of age and still admitted at the hospital as she is waiting for a placement at the shelter. Clinically, the baby is otherwise feeding well on solid food and developmental milestone is satisfactory.» Alors, pourquoi ce bébé est hospitalisé ?

Selon la ministre Koonjoo-Shah, l'enfant était toujours hospitalisée en mars car elle nécessitait des traitements. Depuis son admission, le bébé a bénéficié d'un soutien individuel quotidien par des fonctionnaires du National Children's Council (NCC). La ministre a ajouté que son ministère travaille pour la sortie du bébé de l'hôpital «smoothly» et son placement dans un foyer ou une famille d'accueil.

Lorsque la députée Anquetil a mentionné que le document du ministère de la Santé «contredit la ministre et confirme que le bébé est en bonne santé», la ministre a soutenu qu'elle notait «avec beaucoup d'inquiétude» qu'un document aussi confidentiel soit entre les mains de l'opposition.

Selon des sources du même ministère, après ce qui s'est passé avec le bébé S dans l'abri de Cap-Malheureux, aucun autre foyer ne veut prendre sa responsabilité et c'est pour cela qu'elle passerait autant de jours à l'hôpital alors que son état de santé s'est amélioré. «Mais est-ce qu'un enfant peut se développer normalement en passant autant de jours à l'hôpital ?», se demande-t-on.

Ces sources ont indiqué que quatre aides-soignantes se relaient à tour de rôle au chevet du bébé S. «Ou koné komié overtime pe marsé.» Une réunion au ministère de l'Égalité des genres était prévue mercredi. Mais la petite S était toujours hospitalisée. Pour rappel, elle était à peine âgée de deux mois et placée au shelter l'Oiseau du Paradis à Cap-Malheureux, quand elle a été admise en octobre aux soins intensifs néonataux.

Six caregivers du shelter ont ensuite été arrêtées et suspendues. Un factfinding committee pour connaître les dessous de la maltraitance alléguée de cette enfant a été mis sur pied mais personne n'en connaît les retombées jusqu'ici.