Congo-Kinshasa: Solina - «A travers la musique, je témoigne mon amour pour la RDC, pays de mes ancêtres»

Solina, la chanteuse Congolo-Allemande

Ça fait pratiquement une dizaine de mois que Solina s'est engagée pour une carrière musicale professionnelle. Jeune, belle et swag, la chanteuse congolo-allemande séjourne à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo. Née en Allemagne, et grandie à Ibiza en Espagne, en passant par Londres pour faire ses études, il faut retenir que les ancêtres maternelles de Solina sont originaires des provinces de l'Equateur et du Kasaï. Donc, le sang congolais coule dans ses veines. Artistiquement, elle a une voix extraordinaire, mélodieuse et succulente.

Artiste aux talents innombrables, Solina est une star en gestation dans la catégorie musique urbaine en RDC. Son avenir est radieux dans la musique féminine.

A Kinshasa, certaines grandes vedettes de la Rumba comme Félix Wazekwa cogitent et approuvent que la jeune chanteuse est un trésor qui mérite juste un soutien de tous pour illuminer sa prouesse.

Au cours d'une interview accordée au journal La Prospérité à Kinshasa, la belle Solina a signifié que son séjour au Congo-Kinshasa s'inscrit dans le but de présenter officiellement sa vision et surtout ses ambitions artistiques aux mélomanes congolais.

Pour la jeune cantatrice, le plus important est aussi de défendre la culture congolaise à travers sa subliminale voix et ses oeuvres.

Après quelques années de coaching musical et autres formations sur le chant, danse, ainsi que son initiation aux différents instruments de musique en Allemagne, en Espagne et à Kinshasa, Solina estime que l'heure a sonné pour promouvoir son talent et surtout ses valeurs artistiques.

«Mon souhait a été toujours d'exporter et de représenter valablement la musique congolaise sur la scène internationale. J'aime notre culture. J'ai hâte de la découvrir davantage. Raison pour laquelle, je tiens à témoigner mon amour pour le pays de mes ancêtres », a déclaré l'artiste.

Chanteuse aux talents multiples !

Au-delà de sa belle voix, il faut retenir que Solina est auteure-compositrice. La jeune chanteuse congolo-allemande regorge en elle une potentialité énorme que les fans pourront évidemment découvrir dans les jours prochains.

Sur le plan discographique, elle a un projet de réaliser un album métissé et varié en termes des styles et courants musicaux.

En attendant, l'artiste vient de signer et proposer deux chansons sur le marché du disque en international qui permettent aux friands de la bonne musique de se faire une idée sur sa personne et son art. Il s'agit des titres : «Bébé ça va» et «Tata Yabana», qui sont constituées des belles mélodies et paroles enchanteresses. Ces deux oeuvres sont disponibles sur Youtube, U-tunes et tant d'autres plateformes numériques de téléchargement de musique.

Très percutantes et vibrantes, ces chansons sont réalisées dans le rythme afro-beat qui est son style de prédilection. Mais, Solina est une artiste polyvalente qui joue toutes sortes de musique notamment, la Rumba, r&b, le jazz et folk traditionnel d'Afrique.

Agée d'une vingtaine d'année, elle a un don spécifique en matière d'écriture des chansons et composition des mélodies. Curieusement, ses chants sont inspirés et renferment toujours un message particulier.

"Je suis prête..."

Solina fait partie de l'école de ceux qui pensent qu'au-delà l'ambiance, la musique est un vecteur pour l'éducation de tout un peuple.

«Je fais la musique pour apporter un message d'espoir. Au-delà du succès qui peut suivre, l'idéal est d'apporter un changement à travers ma musique. Je chante les réalités dans la société et dans le monde. Face à la crise climatique mondiale, je ne manque pas aussi de chanter pour la protection de l'environnement», a-t-elle souligné.

Toutefois, la jeune chanteuse est très ouverte d'esprit. Elle est perméable pour collaborer avec d'autres artistes musiciens au Congo et en Afrique. Raison pour laquelle Solina n'a pas hésité de participer dans la chanson «Paracétamol» de S'grave Félix Wazekwa, qui est aussi disponible sur toutes les plateformes de téléchargement digital de musique. Avec son timbre vocal séduisant, la chanteuse a été magistrale dans son intervention.

C'est depuis sa tendre enfance que Solina a commencé à développer son amour pour l'art.

Aujourd'hui, sa carrière musicale prend corps et devient une réalité grâce à l'encadrement de sa mère congolaise, qui joue le rôle de manager et qui l'oriente parfaitement vers le droit chemin. Entendant la sortie de son nouveau clip vidéo, Solina s'est dite prête à affronter toutes les scènes de spectacle pour régaler le public.