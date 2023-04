Congo-Kinshasa: Plus de deux ans après, Gouvernement - Sama Lukonde dresse un bilan largement positif !

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est prêté à un exercice peu coutumier de rédévabilité, mercredi, à l'occasion du deuxième anniversaire du Gouvernement de la République, investi par l'Assemblée nationale, le 26 avril 2021. Ce cadre-là, constitué de Vice-premiers ministres, ministres d'Etat, ministres et de plusieurs autres membres de l'équipe gouvernementale, aura permis au Chef de file de l'exécutif central de passer au crible, sans langue de bois, le niveau de mise en oeuvre du programme du gouvernement, tout en mettant en relief les différentes réalisations d'ores et déjà engrangées, et ce, suivant la vision édictée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à Willy Kalengayi et Françoise Buela, deux grandes figures de la presse congolaise, le Premier ministre Sama Lukonde a indiqué, par exemple, que sur le plan sécuritaire, en dépit de l'insécurité qui sévit dans la partie Est, suite à la persistance de l'agression rwandaise, le Gouvernement de la République a fourni d'énormes efforts pour la montée en puissance des nos FARDC. Allusion faite notamment, à l'amélioration des conditions de vie des militaires en termes de salaire et de nombreux aspects liés à leur formation.

Il a saisi l'occasion pour lancer un appel à la mobilisation pour la restauration de la paix dans la partie Est. Pour lui, en effet, cette situation "est un combat difficile qui nécessite que chaque congolais soit mobilisé pour garantir que jamais un seul centimètre de la République démocratique du Congo ne soit perdu".

De la situation financière, il en a été également question lors de cet entretien. Ici, Sama Lukonde s'est félicité d'avoir oeuvré, en peu de temps, soit en deux bonnes années seulement, en faveur de l'instauration d'une bonne gouvernance axée sur la transparence, comme pour exorciser la RDC de ses vieux esprits d'instabilité du cadre macroéconomique afin d'accroitre les recettes de l'Etat. Pour ce qui est du secteur de la Santé, aujourd'hui dirigé par le Ministre Roger Kamba, le warrior en chef a brandi la couverture santé universelle comme ce coup de génie à mettre à l'actif de son gouvernement. Le Premier ministre a reconnu tout de même que plusieurs défis restent à relever, nonobstant les points positifs à ne pas sacrifier. Une façon de pousser les membres du Gouvernement à sa suite à mettre à l'oeuvre, plus que jamais, des énergies nouvelles en vue des résultats probants dans les jours qui viennent.

Zoom sur l'accroissement des recettes

"En ce qui concerne l'accroissement des recettes, la République démocratique du Congo est à féliciter du fait de sa résilience parce qu'effectivement, lorsque le Gouvernement se met en place, nous trouvons une croissance 4.2 et nous venons d'une crise forte, Covid-19. Et, il nous faut à ce moment-là, garantir du point de vue non seulement de l'engagement que nous avions avec nos partenaires, à ce moment-là, le Fonds Monétaire international, avec qui nous arrivons à conclure notre contrat... A côté de ça, nous avons un suivi en termes de bonne gouvernance à appliquer avec trois secteurs clés notamment, le Ministère du Budget, le Ministère des Finances ainsi que la Banque centrale du Congo qui forment cette Troïka et qui doivent travailler à la stabilité macroéconomique. Ces trois secteurs sont à féliciter parce qu'ils sont parvenus à maintenir un cap qui nous a permis d'avoir une croissance au-dessus de la moyenne. Je vais rappeler qu'en 2022, nous étions à 8.5 de croissance alors que celle qui était attendue était à 6.1. Nous avons voulu, au-delà de ça, rester dans ce qui nous avait déjà été édicté par le Président de la République. C'est-à-dire, travailler vraiment avec éthique et bonne gouvernance. Je voudrais ici, au passage, remercier le travail qui est fait à côté de nous par l'Inspectorat Général des Finances qui, lui aussi, reste dans le suivi de l'accroissement de nos recettes. Ça nous a permis, effectivement, non seulement de maintenir un niveau optimal au niveau de ces recettes, je vais rappeler qu'en 2021, nous avions dépassé le budget qui avait été voté alors que nous n'étions pas encore installé. Et, en 2022, nous avons, pour la première fois, depuis que la République démocratique du Congo est pays, franchi la barre de 10 milliards pour atteindre 12 milliards. Aujourd'hui, nous avions présenté ce budget de 14 milliards de dollars et l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire l'a relevé à 16 milliards de dollars avec assignation au Gouvernement d'atteindre ces recettes », a indiqué Sama Lukonde

Sécurité, première mission du Gouvernement

«Je suis, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver ici ce soir dans cet exercice dans lequel nous nous sommes inscrit dès le début de notre action gouvernementale, celui de la rédévabilité. Nous avions dit que nous sommes un Gouvernement qui a été placé sous la confiance de Son Excellence Monsieur le Président de la république, ensuite investi par le Parlement le 26 avril 2021. Depuis ce moment où nous oeuvrons pour la population, nous devons lui rendre compte. Il y a exactement une année, nous sommes livré au même exercice. Nous avons fait ce que nous appelions en ce temps, une ouverture de bal. Nous avions dit : « Le Premier ministre qui est le Chef du Gouvernement vient donner une vue d'ensemble de l'action gouvernementale. Par la suite, ça va être suivi par chaque ministre, qui est responsable de son secteur, qui va aussi rendre compte à la population et dire de manière détaillée ce qui est mené dans chaque secteur. Alors, nous avions été au Parlement, où nous avons présenté une vision (du Chef de l'Etat), qui se déclinait en Etat fort, prospère et solidaire. Voilà ce qui était voulu et on a décliné un certain nombre d'actions dans chacun de ces axes qui devaient être menés dans différents ministères sectoriels qui sont ici avec nous. Je crois que dans le dernier exercice que nous avions fait, nous avions aussi rappelé les missions précises, à l'intérieur de ces axes, qui nous avaient été données. En priorité, la question de la sécurité, qui nous avait été donnée comme première mission, bien-sûr avec la partie Est de la République démocratique du Congo, qui était et est encore aujourd'hui le théâtre où nous subissons toutes ces violences et cette agression que avons vis-à-vis du Rwanda avec ce supplétif du M23 », a-t-il précisé.

Vive la gratuite de l'enseignement

A en croire le Premier ministre Sama Lukonde, dans l'accomplissement de ses missions, le Gouvernement de la république fait de la question de la question de la gratuité de l'enseignement de base son cheval de bataille, comme le veut le Chef de l'Etat, qui accorde une attention particulière, durant son mandat, sur la formation de la jeunesse, l'avenir de la RDC. Il a indiqué que les mêmes efforts sont fournis dans le secteur de la Santé.

« Nous avons la Santé, avec une mission qui nous avait été donnée, en tout cas, de mettre en place le système de couverture santé universelle, tout au moins l'amorcer. Et, nous avions aussi le devoir s'assurer la continuité de la gratuité de l'Enseignement parce que, programme phare annoncé par le Président de République, constitutionnellement énoncé et avec le devoir du gouvernement de maintenir ce qui avait déjà commencé dans cette action de la gratuité de l'enseignement. Mais, à côté de cela, nous avions d'autres grandes questions qui venaient, notamment mettre en avant ces questions de bonne gouvernance. Nous avions besoin de finaliser l'accord que nous avions signé avec le FMI. Mais, à côté de cela, d'autres réformes qui devaient suivre pour pouvoir nous permettre d'avoir les moyens de notre politique », a-t-il déballé.

Recensement de la population

«Je ne fais que me remettre dans le contexte dans lequel nous étions, bien-sûr avec d'autres questions phares du point de vue de l'organisation des élections, l'accompagnement du gouvernement du point de vue des moyens et de la sécurisation et à côté, à la clé, de cette question d'identification. Finalement, un recensement, avec une mutualisation des efforts entre la CENI et l'ONIP pour arriver à cette carte d'identité et que, finalement, l'Etat congolais puisse reconnaitre chacun de ses enfants », a-t-il complété. Pour lui, du point de vue gouvernemental, la priorité reste sur la déclinaison des actions à mener.

« Nous, du point de vue Gouvernement, nous restons concentré sur la déclinaison de l'action que nous devons mener. De ce point de vue, nous avons des points de satisfaction. Ces points de satisfaction, je peux les donner à certains niveaux On a parlé de trois axes qui nous ont été déclinés. Sur ces trois axes, nous avions la question de la sécurité, la guerre dans l'Est... Un message pathétique qu'il faut lancer à notre jeunesse qui a répondu massivement à l'appel du Président de la république lorsqu'il a été question de s'enrôler au sein de nos Forces armées pour faire face à cette agression que nous connaissons vis-à-vis du Rwanda », a rappelé Sama Lukonde.