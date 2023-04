Congo-Kinshasa: Prise de parole efficace, présentation du projet, 2ème Prix Cicero - 7 candidats s'affrontent samedi prochain en phase finale au showbuzz

Sept (7) candidats ont été sélectionnés, pour la phase finale de la deuxième édition de master class de Jonathan BILARI dénommé «Prix Cicero » prévue samedi prochain en la salle showbuzz, à Kinshasa.

La présentation de ces candidats a été faite, au cours d'une conférence tenue ce jeudi 27 avril, à l'enceinte de l'immeuble Empire, par les organisateurs. Il était, en outre, question de présenter les partenaires-sponsors, et aussi d'expliquer la particularité de la nouvelle édition de cette master class qui depuis l'année dernière, se veut un cadre d'encouragement et de promotion des talents congolais notamment, dans l'art oratoire, l'entrepreneuriat, et investissement au niveau de leurs domaines respectifs.

Pour Jonathan Bilari, initiateur du projet, cette année, contrairement à la première édition, les vainqueurs auront l'occasion d'échanger, de partager avec des investisseurs, autorités et bien d'autres personnalités. Il estime qu'il est important ce partage d'expériences, dans la mesure où il peut constituer des repères propres à guider ces jeunes dans leurs pratiques liées à l'entrepreneuriat.

«A travers ce projet, les jeunes entrepreneurs talentueux auront la possibilité de briser la peur de parler en public, d'affronter le monde, un problème auquel ils confrontent dans le quotidien ; alors que certains ont d'énormes potentialités », a dit Jonathan Bilari.

En mixant la présentation du projet et la prise de parole en public, a-t-il renchéri, permettra à ces jeunes de ne pas avoir seulement l'une de potentialités, soit l'entreprenariat, soit encore la prise de parole en public ; mais au contraire de combiner les deux à la fois pour un épanouissement et développement réels.

A cet effet, les candidats seront, lors du concours, face à un jury de spécialistes de prise de parole pour décider de trois premiers vainqueurs sur les 7 sélectionnés, après des pitch d'une durée de 5 minutes pour chaque candidat ainsi que l'assistance des investisseurs, incubateurs et d'autres personnalités. L'exercice des pitch exigera aux candidats de faire un exposé en français dans des domaines varies sur un thème qui cadre avec le développement.

Les 7 retenus sont tous jeunes, avec une moyenne d'âge autour de 24 ans. Certains, estiment les organisateurs, sont étudiants, et d'autres sont déjà dans l'entreprenariat. Ils ont commencé des sessions de formation pour réajuster leurs discours et être à un niveau optimal.

Les prix qui seront remis aux premiers gagnants sont repartis de la manière suivante : 3.000.000Fc pour le premier, 1.500. 000Fc pour le deuxième et 1.000.000 pour le troisième.

Organisée en collaboration avec les fondations Mwiza Amany, Acanthus, ainsi que plusieurs partenaires, ce master class, est un temps de formation et d'échange privilégié, couronné par un concours du meilleurs pitch. Sa vocation est de réunir les jeunes et leur apprendre les techniques et stratégies nécessaires à la prise de parole en public, et la présentation d'un discours pertinent et convainquant en public.