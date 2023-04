Congo-Kinshasa: Sortie officielle de l'Union sacrée, Stade des martyrs - Les appels à la mobilisation générale de la population se multiplient !

Un seul rendez-vous à ne pas manquer, ce samedi 29 avril 2023 au stade des Martyrs de la pentecôte, à l'occasion de la sortie officielle de la grande machine et, sans aucun doute, de l'immesurable force politique congolaise, l'Union sacrée de la nation. Une rencontre qui mettra ensemble les congolais autour du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de sa vision pour le développement de la République démocratique du Congo. Les appels à la mobilisation générale pour la réussite de cette activité ne cessent de surgir. A l'exemple du mot d'ordre d'Exodus Lukombo, cadre du collectif des communicateurs des Institutions/UDPS, qui envoie des signaux forts à la population congolaise, et invite tout le monde à se présenter au stade des Martyrs. « Venez nombreux manifester votre amour à la nation derrière le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ».

Pactes scellés !

Pactes déjà scellés. Plus de 500 partis et regroupements politiques ont décidé, depuis la signature de la charte de cette méga plateforme politique, de convoler en juste noces dans l'Union sacrée de la nation sous la bannière de Félix Tshisekedi, pour son deuxième mandat en vue de la poursuite de sa vision.

Ce 29 avril sera donc, sans surprise, une illustration de force de mobilisation populaire, après un essai réussi à Lubumbashi par le gouverneur Jacques Kyabula, qui mobilisait les habitants du Haut-Katanga à embarquer dans la barque de l'Union sacrée de la Nation.

Tous du bon côté !

La phrase fétiche, autrement le thème même de cette grande rencontre qui aura lieu au stade des Martyrs de la pentecôte telle que confirmée par l'un des poids-lourds de cette famille politique, Christophe Mboso N'kodia, président de la chambre basse du parlement, c'est " SOYONS TOUS DU BON COTE DE L'HISTROIRE AVEC FELIX TSHISEKEDI". Sinon, avec cette fervente mobilisation, tout porte à conclure que cette activité sera une réussite totale pour la famille politique propre à Félix Tshisekedi. De tous les côtés, tous les états-majors de l'USN ne ménagent aucun effort pour remplir cet espace de plus de 80.000 places. Une forte mobilisation générale va d'ores et déjà dans ce sens. Toutes les batteries sont mises en marche pour prouver aux yeux du monde que l'Union sacrée, c'est aussi la popularité.

Bemba, avec son MLC, Kabuya et l'UDPS, Mboso et la CRD, Kamerhe et son UNC, et autres forces politiques, tous, sous la conduite de Jean-Michel Sama Lukonde, ne jurent que sur la réussite totale de cette manifestation.