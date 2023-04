Burundi: Ambassadeur de la RDC au Burundi - Willy Mulamba Mabika a conféré avec la diaspora congolaise au Burundi

Willy Mulamba Mabika, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en République Burundaise

Willy Mulamba Mabika remet ses lettres de créance à Evariste Ndayishimiye

*Nommé par ordonnance présidentielle signée le 10 février courant 2023 et publiée 10 jours plus tard, Willy Mulamba Mabika, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en République Burundaise, a remis ses lettres de créances au Président du Burundi le Général Evariste Ndayishimiye ce mardi 25 Avril à KITEGA, la Capitale politique du pays. A l'issue de son audience auprès du chef de l'Etat burundais, Willy MULAMBA avait prévu dans son agenda de rencontrer la diaspora congolaise de céans ce qui fut fait.

A son arrivée à l'Ambassade, M. Willy Mulamba a été accueilli par des cris de joie des élèves et écoliers de l'école consulaire que fréquentent exclusivement les enfants issus de la communauté congolaise, école située juste face à l'ambassade.

C'est donc, dans cette ambiance de gaieté que M. MULAMBA allait rencontrer les représentants des différentes communautés tribalo-ethniques de notre pays vivant au Burundi, c'est le cas des bavira, des bahavu, des bashi, des barega, des babembe, des bafuliro, des baluba, des bakongo, des bangala, des congolais de souche rwandophones ou banyamulenge, bref des toutes les ethnies et tribus dans toute leur diversité.

En cette circonstance, M. l'ambassadeur a invité les représentants de ces différentes communautés à la cohésion nationale et à vivre en harmonie et dans la paix entre eux, car la diversité, loin de constituer un problème, doit plutôt être vécue comme une richesse, ne dit-on pas que le fer s'aiguise par le fer, chaque peuple ayant sa culture et ses valeurs, les uns peuvent s'enrichir au contact de la culture et valeurs des autres.

Il les a exhortés à vivre dans le respect des lois du pays d'accueil et de toujours refléter une bonne image de notre pays partout où leurs activités de vie vont les conduire.

Il leur a dit qu'il se tenait à leur disposition pour tout problème qui pourrait surgir dans l'une ou l'autre communauté car il est l'émanation du Chef de l'Etat. Intervenant à cette occasion, le représentant des congolais de souche rwandaise a dit toute son émotion et sa joie car, c'est la première fois dans l'histoire des membres de cette communauté, bien que vivant au Burundi, mais qui reconnaissent la RDC comme leur patrie d'être associés à une rencontre de cette nature au siège de la représentation diplomatique.