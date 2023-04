Madagascar: Évènement - 50 artistes mettront le feu à Antsonjombe

À l'occasion de ses vingt ans, la RDJ organise un «fitia mifamaly» avec une cinquantaine d'artistes parmi ceux qui ont toujours collaboré avec le station.

À l'occasion de la célébration du 20ème anniversaire de la RDJ, un spectacle grandiose, « Torajofo », se prépare afin de remercier les auditeurs au Coliseum Antsonjombe, ce dimanche 30 avril, et continuera le lundi 1er mai. Cinquante artistes vont donner un show durant ces deux jours. Des chanteurs ayant des collaborations avec la station. D'après le président directeur général de la Radio des Jeunes, Rasolojaona Tahina Harifetra, « chaque artiste jouera pendant 15 minutes, et cela équivaut à 2 ou 4 morceaux. Chaque participant chantera ses propres morceaux en vogue. En fait, c'est comme une sorte de "fitia mifamaly" entre la RDJ, le public et les artistes. Ces derniers sont prêts à donner le meilleur durant le spectacle »

Le public sera emmené dans une ambiance radiophonique. Il y aura des animations, des émissions, des chansons. Tel que le programme de la station tous les jours. Cette fois, cela se jouera en live. Mais l'événement sera retransmis en direct sur la RDJ.

Des artistes de tout genre, des vieux, mais aussi des jeunes, ambianceront le public d'Antsonjombe : Ceaser, Bodo, Joseph d'Af, Kiaka, Mirado, Tsiliva, Melky, Big MJ.... Au commencement, des artistes évangéliques ouvriront la scène. Les autres genres de musiques s'ensuivront : salegy, kilalaka, tsapiky, rap et bien d'autres...

« Il y a 19 ans de cela, le 19 Septembre 2004, le premier anniversaire de la RDJ, Torajofo était déjà célébré à Antsonjombe. Et pendant ces longues années, on a rencontré de bons et de mauvais moments. Pourtant, on a apporté beaucoup à la société et dans le domaine de la communication » lance Rasolojaona Tahina Harifetra, président directeur général de la RDJ. Hier, à 11h, toutes les équipes techniques étaient sur place. Toutes les installations sont en cours.

« Torajofo », est un évènement inédit pour quiconque souhaite passer de bons moments ce dimanche 30 Avril et le lundi 1er mai 2023. Pour dimanche, les portes seront ouvertes à 7h et le show commencera à partir de 11h mais entretemps, il y aura des animations et des surprises.