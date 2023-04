Ile Maurice: Noyade - Une séance de plongée vire au drame pour une Allemande

Christiane Diedrich, une Allemande de 60 ans, est décédée, mercredi, vers 12 h 30, alors qu'elle s'adonnait à une séance de plongée.

Elle a commencé à éprouver des difficultés respiratoires sous l'eau et la monitrice lui a porté secours. Elle a été transportée à la clinique de Grand-Baie où son décès a été constaté. Une monitrice de plongée et un skipper ont été arrêtés et interrogés avant d'être relâchés.

Cette journée de mercredi s'annonçait pourtant magnifique. Mais c'est une tragédie qui s'est jouée en l'espace de quelques secondes. Mercredi matin, son époux, son fils, sa belle-fille et elle se sont présentés au point de rendez-vous pour se rendre à l'ouest du Coin-de-Mire pour une plongée à une profondeur de quatre mètres. Peu de temps après qu'ils se sont jetés à l'eau, Christiane Diedrich a commencé à avoir des difficultés à respirer et la monitrice a pu l'aider à remonter sur le bateau. Elle a été conduite dans les locaux de la National Coast Guard de Grand-Baie dans un premier temps pour des premiers soins avant d'être transférée à une clinique de la localité.

L'autopsie a révélé une asphyxie due à la noyade. Ils ont été entendus et ont été ensuite relâchés sur parole. La police les soupçonne de ne pas avoir pris toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité de la victime. La monitrice et le skipper ont cependant nié ces accusations et ont soutenu avoir respecté toutes les procédures avant la plongée en donnant des conseils et en indiquant les bonnes actions à effectuer dans l'eau. Ils ont comparu en cour, jeudi, sous une charge de négligence.

Christiane Diedrich, 60 ans, est arrivée à Maurice le 21 avril en compagnie de son époux, de son fils et de sa belle-fille. Ils séjournaient à l'hôtel Palm Grove à Grand-Baie. Ils devaient reprendre l'avion le 5 mai.