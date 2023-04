Madagascar: Football - Les Barea U20 aux fronts

La liste des trente présélectionnés en vue des Jeux de la Francophonie sera dévoilée vendredi. Ils procéderont au deuxième regroupement à partir du 22 mai.

Le planning de préparation est établi. Une semaine après la nomination du sélectionneur des Barea U20, Amada Aboudou, dit Maître Dama, en vue des IXèmes Jeux de la Francophonie (28 juillet au 6 août) à Kinshasa, capitale de la République Démocratique de Congo, le directeur technique national, Rado Rasoanaivo a dévoilé hier au siège de la Fédération à Isoraka le planning de préparation jusqu'à la veille du départ de la délégation. Les mêmes Barea joueront par la suite vers septembre le Cosafa Cup U20.

La date et le pays hôte restent encore à confirmer. La liste des trente présélectionnés prévue être bouclée ce dimanche 23 avril, sera dévoilée le vendredi 28 avril. «La liste devra être validée par le comité exécutif de la Fédération avant d'être envoyée au ministère de la Jeunesse et des sports» souligne le DTN. Le deuxième regroupement, qui s'étalera sur dix jours, est programmé du 22 au 31 mai. La liste définitive des vingt retenus qui feront le déplacement à Kinshasa devra être bouclée au plus tard le 23 juin.

Liste définitive

Le troisième rassemblement, également de dix jours, aura lieu du 21 au 30 juin. À partir du début juillet, la sélection suivra un stage bloqué, comme le cas des autres disciplines concernées comme le basket-ball, l'athlétisme, la lutte et le judo. Les trente présélectionnés seront composés des joueurs détectés durant la première phase de la coupe des sélections régionales (CSR) au mois de janvier, les U20 de la Pro League et aussi les expatriés repérés par le technicien et membres de la commission jeunes au sein de la Fédération, Jean Marc Elias, qui est l'ambassadeur de la Fédération en France. «Les expatriés devront faire preuve de performance dans leurs postes respectifs. Ils devront avoir les matches dans les jambes...

Nous n'avons pas de souci là-dessus car ils sont en plein championnat, qui doit prendre fin au mois de juin» assure Rado Rasoanaivo. «Les expatriés devront s'adapter à notre stratégie de jeu typique malgache. Ils devront nous convaincre durant le regroupement» précise pour sa part le coach Dama.

La détection se poursuivra durant la CSR. La deuxième phase, initialement prévue du 25 février au 1er mars, est reportée du 6 au 10 mai. Les huit équipes qualifiées à l'issue de la première phase en janvier seront réparties en deux groupes de quatre. Sava, Atsinanana, Itasy et Boeny évolueront à Mahajanga tandis que Vakinankaratra, Anosy, Sud-Est et Sud-Ouest iront à Ihosy. La première de chaque poule, c'est-à-dire les deux meilleures, disputeront la finale le 14 mai dans la capitale.