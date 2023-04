Algérie: Rôle des établissements universitaires et de recherche dans l'accompagnement des collectivités locales

BECHAR — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bidari, a souligné, jeudi à Bechar l'importance du rôle des établissements universitaires et de recherche, dans l'accompagnement des collectivités locales en termes de développement socio-économique.

"L'université 'Tahri Mohamed' de Bechar (UTHM) à l'instar des autres établissements universitaires et de recherche du pays, doit être un établissement de proximité ouverte sur son environnement et au service des collectivités locales dans le but de contribuer au développement socioéconomique", a indiqué le ministre lors d'une exposition des oeuvres innovantes réalisés au sein des différentes facultés de cet établissement de l'enseignement supérieur, dans le cadre de sa visite dans la wilaya, accompagné des autorités locales.

Ces projets de recherche, réalisés en vertu de l'arrêté interministériel n 12-75 portant projet "Diplôme-Start-up" à travers la mise en place de l'incubateur de l'université de Bechar, ont permis à 109 étudiants de concrétiser leurs mémoires de fin d'études de licence et master dans plusieurs domaines économiques et scientifiques, pouvant contribuer à l'essor économique et social des collectivités locales, selon la responsable de l'incubateur, Ikram Baghdadi.

Le membre du gouvernement qui s'est rendu auparavant au chantier de réalisation et équipement de la nouvelle faculté de médecine de 2.000 places doté d'une enveloppe de plus de deux (2) milliards de DA et dont la réception est prévue en mars 2024, a été attentif aux explications fournies sur ce projet qui accuse un taux d'avancement physique estimé à 55%. Le ministre a, à cette occasion, donné des instructions pour respecter les délais de livraison de cette structure de formation du personnel médical destiné à renforcer les structures de santé tant de la wilaya de Bechar, que celles du Sud-ouest du pays.

M Bidari, s'est enquis de l'actuelle faculté de médecine de l'UTMB, qui totalise 294 étudiants inscrits de la 1ère à la 7ème année, dont 42 médecins-résidents, encadrés par 33 enseignants qui seront prochainement renforcés, en application des directives du premier responsable du département ministériel.

Le ministre a, dans le cadre de sa tournée, inspecté la nouvelle cité universitaire pour filles de 1000 places au pôle université de Lahmar, réalisée et équipée au titre du programme sectoriel avec un cout de 996 millions de DA.

A l'école normale supérieure (ENS) de Bechar, le ministre a procédé à l'inauguration officielle du bureau local de la stratégie numérique qui a déjà à son actif la numérisation des services de l'ENS, exécution des programmes de numérisation du ministère de tutelle, aussi connu sous l'appellation de Schéma directeur de numérisation (SDN).

En outre, le ministre a inauguré la maison de l'intelligence artificielle (IA) et qui aura comme mission le développement des programmes initiés par les étudiants et chercheurs dans ce domaine.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique présidera, au terme de sa visite de travail dans la wilaya de Bechar, une séance de travail avec les membres de la famille universitaire.