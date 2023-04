Congo-Brazzaville: Fécofoot - Le profil du nouveau directeur technique national dévoilé

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a lancé, le 25 avril, un appel à candidatures pour le recrutement d'un directeur technique national expatrié.

Le directeur technique national (DTN) est un cadre technique permanent de la Fécofoot. Leader dans le domaine du développement technique, il adopte une approche à moyen et long termes. Il ne peut être également sélectionneur.

Sa mission consiste à contribuer à l'élaboration de la stratégie fédérale globale du développement du football national, de définir et de diriger le programme technique national et sa philosophie du football, puis structurer et diriger un département technique.

Le DTN a pour tâches de veiller au recrutement et à la gestion de ses collaborateurs en accord avec sa hiérarchie. Il doit concevoir, planifier et coordonner le développement du football de base, des jeunes et le football féminin.

Coordonner le développement du football d'élite et de haut niveau (hommes et femmes) aussi bien à travers les clubs, académies que les sélections nationales, notamment celles de catégories inférieures, compte également parmi ses tâches tout comme déterminer et promouvoir le parcours des joueurs et joueuses. Il doit assurer la formation des entraîneurs, promouvoir leur domaine d'évolution et établir, entretenir de bonnes relations avec le sélectionneur national ainsi que les responsables techniques de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football association. Il doit promouvoir la recherche et la documentation.

Selon la Fécofoot, peuvent être candidats à ce poste les personnes physiques parlant couramment le français et remplissant les conditions exigées. Elles doivent soumettre et défendre un projet de stratégie du développement du football en République du Congo. Comme qualification personnelle, la Fécofoot précise que le candidat doit avoir un diplôme d'entraîneur de football : licence A confédérale d'entraîneur au moins : CAF, UEFA, Concaf, Conmebol, AFC ou OFC, ajoutant que d'autres diplômes en matière d'éducation, de montage, de pilotage des projets constituent un atout supplémentaire.

Le futur DTN doit avoir une expérience en tant que joueur de football, entraîneur d'équipes d'élite, formateur d'entraîneurs et de la maitrise de l'outil informatique et des NTICS. Comme atout supplémentaire, on lui exige l'expérience comme directeur technique dans une fédération ou dans un club. Il doit avoir une bonne capacité de communication, la maîtrise de l'anglais est un atout supplémentaire, selon la Fécofoot, puis être capable de travailler en équipe et sous une forte pression.

Les dossiers de candidatures devront comporter une lettre de motivation comportant les précisions salariales assorties de la mention « négociable » ou « non négociable », une copie légalisée de la carte nationale d'identité ou du passeport, un curriculum vitae détaillé, daté et signé, une copie légalisée des diplômes, une copie des attestations de pratique délivrées par les clubs ou les fédérations et un engagement à résider permanemment en République du Congo.

Les dossiers de candidatures doivent être transmis uniquement en format numérique aux adresses e-mail de la Fécofoot (fecofoot@yahoo.fr ou fecofoot1962@gmai.com) au plus tard le 15 mai, délai de rigueur. Les candidats retenus subiront les épreuves en plusieurs phases progressives, notamment l'étude de dossiers de candidatures, les différentes formes d'évaluation sur place et/ou en ligne et entretien avec le jury.

« En cas de non-satisfaction, la Fécofoot se réserve le droit de ne donner aucune suite à toute candidature ou l'ensemble du présent processus de recrutement », a précisé la Fécofoot.