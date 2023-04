Congo-Brazzaville: SNPC - Les axes prioritaires de Maixent Raoul Ominga

Nommé en 2018 pour un mandat de quatre ans à la direction générale de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), Maixent Raoul Ominga a été reconduit dans ses fonctions par un décret présidentiel du 3 mars 2022.

En mars 2018, lors de sa prise de fonction, le directeur général de la SNPC s'était fixé quatre objectifs prioritaires aux fins de redresser l'entreprise publique dans le contexte de la crise économique et financière, ainsi que de la baisse du prix de baril du pétrole sur le marché international.

Il s'agissait d'améliorer les performances financières de la société pour qu'elle contribue mieux au budget de l'Etat, faire progresser l'action de la SNPC dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolière, renforcer les capacités du personnel du groupe SNPC, améliorer les conditions d'approvisionnement du pays en produits pétroliers.

« La SNPC est une société particulière. Je pense que sa situation actuelle n'a pas échappé au contexte international. Nous sommes en train d'assister à la remontée des cours du pétrole. On a connu quelques contreperformances dues à la baisse du prix de baril. Je pense que nous allons oeuvrer, comme l'a recommandé le gouvernement, pour que nous arrivons à une situation d'équilibre en 2018 », déclarait Maixent Raoul Ominga, après avoir pris ses fonctions.

Et de renchérir : « C'est une mission très lourde, on en a conscience. N'oublions pas que nous avons le mandat de l'Etat pour commercialiser sa part de brut. Nous allons travailler la main dans la main avec le gouvernement pour que la SNPC puisse contribuer, de façon sensible, au budget de l'Etat. C'est parmi nos priorités. Je suis certain qu'avec les conseils des anciens dirigeants de la société et avec le programme que nous allons mettre en place, on devra réaliser rapidement quelques performances ».

Au cours des cinq dernières années, la direction générale de la SNPC a réalisé un certain nombre d'actions s'inscrivant dans le cadre de ses missions, nonobstant les effets néfastes de la double crise économique et sanitaire du coronavirus.

En matière d'exploration et de production, la SNPC a conduit des opérations sur le permis Mengo-Kundji-Bindi II (MKB II). Elle a réalisé les études pour la réévaluation du potentiel du permis MBK II, du forage et de la mise en production des puits d'appréciation sur Kundji pour confirmer les résultats des études.

Il y a aussi l'élaboration d'un plan de développement du permis MKB II et la réalisation d'une campagne de données géologiques accomplie dans le bassin de la Cuvette avec la société CGG, et l'élaboration d'un master plan gaz avec la société Wood Mackenzie.

La SNPC s'est employée à approvisionner le pays de manière régulière en produits pétroliers finis. Depuis le 31 janvier dernier, les prix du carburant, notamment de l'essence et du gasoil, sont passés de 595 à 625 francs CFA pour l'une et 475 à 500 francs CFA pour l'autre. Malgré cette hausse des prix intervenue dans un climat particulier marqué par l'arrêt technique de la Congolaise de raffinage (Coraf), la SNPC parvient à ravitailler le pays en carburant.

Elle a procédé au maintien et à la fiabilisation des installations de la Coraf, à la finalisation et la mise en service de l'unité d'enfutage du gaz butane dans le port autonome de Pointe-Noire, ainsi qu'au pilotage du projet de construction du pipe-line devant relier Pointe-Noire aux localités de Yié et Maloukou Tréchot, dans le département du Pool.

Par ailleurs, la SNPC a participé à la restructuration de la dette de l'Etat envers la Chine et les traders. Elle a conclu des accords ayant permis la maîtrise de sa propre dette vis-à-vis des partenaires pétroliers et financiers.