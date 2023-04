Congo-Brazzaville: Infrastructures - La SNPC enrichit le décor architectural de Pointe-Noire

Dans le sillage des activités marquant le 25e anniversaire de sa création, en 1998, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a lancé, le 26 avril, à Pointe-Noire, les travaux de construction de son siège moderne, en plein coeur du centre-ville, où se développent les principales opérations pétrolières du pays.

Haut de seize étages, l'ouvrage dont le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a posé la première pierre de construction, abritera les bureaux des filiales de la SNPC et l'entité data base qui assurera la sécurité des données pétrolières de l'Etat.

« La pose de cette première pierre est un acte qui épouse, à tous égards, les contours de l'élan imprimé par le chef de l'Etat en tant que géniteur de cette société. La construction de cet édifice va enrichir le décor architectural qui permettra de contribuer à l'embellissement de Pointe-Noire », a indiqué le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, à l'occasion de cette cérémonie.

L'ouvrage sera construit sur une superficie d'environ 10 000 m2, sur l'avenue Moe Telli, au quartier Plateau-ville, dans le premier arrondissement de Pointe-Noire. Il comportera des bureaux, une salle de conférence, un auditorium de 528 places, un restaurant, cinq ascenseurs, deux monte-charges, un parking souterrain et un parking extérieur, une salle de sport ainsi que des salles polyvalentes. Le tout dans le respect des normes de sécurité exigées au niveau international,

Outil industriel stratégique et symbole de l'économie pour toute une nation, et instrument de renforcement du rayonnement dans le secteur des hydrocarbures, la SNPC, comme opérateur économique de premier rang du Congo, participe depuis de sa création en 1998 au bien-être de la population.

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, elle mène plusieurs activités visant à faire bénéficier les fruits du pétrole à tous les Congolais. Ces engagements sur les effets sociaux sont à la fois économiques et environnementaux, en conformité avec ses missions. En lien avec cette volonté d'aller au plus près des Congolais, ses actions portent, entre autres, sur l'appui aux structures de santé, à la fourniture d'eau et d'électricité en faveur de la population des zones rurales et périurbaines, mais aussi dans plusieurs autres domaines comme le sport et l'assistance aux personnes vivant avec handicap.

Depuis 2002, date de la création de sa fondation, elle a réussi a placé l'Homme et l'intérêt général au centre de ses activités. Consciente de son rôle majeur dans la sphère économique congolaise, la société contribue aux besoins de développement du pays par ses actes directement liés à un impact sur tout ce qui touche à l'amélioration des conditions sociales de la population.

La solidarité et la générosité font de la SNPC l'une des premières entreprises publiques à s'être engagées dans la démarche RSE au Congo. C'est ainsi qu'elle est régulièrement sollicitée par les institutions publiques, les associations socio-médicales ou socioculturelles, mais aussi par toute personne, physique ou morale, en situation de détresse.

Avec l'arrivée de l'actuel directeur général de cette société, Maixent Raoul Ominga, et ce, pendant que le pays a traversé une double crise économique et sanitaire, la fondation SNPC a accompagné le gouvernement et répond continuellement au cri de coeur de la population.

Au plus fort de la déclaration de la covid-19, la Fondation a procédé à une remise au gouvernement d'un chèque de 100 millions de francs CFA en vue de contribuer à lutter contre cette pandémie.