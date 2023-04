Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Les combattants de la douleur » de Leslynna Bery

Publiée aux éditions Edilivre, la pièce de théâtre « Les combattants de la douleur » s'inscrit dans la lutte philanthropique contre la drépanocytose qui continue à semer de grands drames dans des familles, des couples et des individus. L'auteur invite à s'associer à cette noble cause humanitaire.

« Au festin de la lecture, on ne mange pas tous les livres avec le même appétit, au même rythme : avec celui-ci, on pignoche et celui-là, on l'engloutit », déclare Bernard Pivot. La nouvelle pièce de l'écrivaine Leslynna Bery fera partie de la seconde catégorie d'ouvrages, adulés même par les moins intéressés par la lecture.

C'est que l'histoire triplement captivante de ce livre est présentée à travers un emballage qui en fait désirer le contenu. La rapidité de l'action scénique inhérente n'atténue point la beauté du texte, mais elle marque plutôt l'expressivité d'une écriture alerte et bien maîtrisée.

La suavité de la trame transparaît à travers sa triple fonction, certainement voulue ainsi par Leslynna Bery. En effet, ce texte est à la fois instructif, édifiant et d'une beauté sobre qui ne cache pas sa finalité humanitaire. Il n'y a qu'à le dévorer pour s'en convaincre car, assurément, on ne verrait pas le temps passer.

La question cruciale de la drépanocytose et des thématiques connexes qu'on y rencontre est vivement interpellatrice et actuelle ; on a l'impression de vivre chaque intrigue comme un témoin passif, certes, mais surtout résolument engagé à être l'un des combattants de la douleur. Une contagion de douleur(s) causée(s) par la superstition, une foi naïve et l'ignorance tout court.

L'importance de cette pièce de théâtre réside dans sa visée éducative à l'image de celle produite par les pionniers de l'art dramatique au Congo, et peut-être dans toute l'Afrique, à l'orée des indépendances. À cette période, la pratique théâtrale naissant dans les contextes scolaires était un moyen de sensibilisation contre différents maux et travers, et de prolongement de la morale sociale... sorte d'éducation diffuse servant comme second pilier pédagogique.

Bon vent à ce vade-mecum de promotion des valeurs de la vie, de la dignité humaine et du vivre-ensemble dans les familles et dans la société !