Congo-Brazzaville: Exploration-production - Le groupe affiche de bonnes perspectives

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) est dotée d'un programme « Performance 2025 », avec des projets ambitieux en matière d'exploration et de production pétrolière. L'équipe dirigeante du groupe s'est alors engagée à réévaluer le potentiel des gisements existants, en prolongeant la durée de vie des actifs en cours de maturation, en signant de nouveaux accords de partage de production et en recherchant de nouveaux partenaires pour reprendre les permis potentiels.

Le programme « Performance 2025 », en vigueur depuis l'an dernier, constitue la feuille de route de la SNPC durant les deux prochaines années. Il se résume en quatre axes prioritaires : l'amélioration des performances financières de la société pour mieux contribuer au budget de l'État ; le renforcement de l'action de la compagnie dans le domaine de l'exploration-production ; la mise en place des conditions d'approvisionnement du pays en produits pétroliers ; ainsi que le renforcement des capacités de l'ensemble de l'équipe SNPC.

La compagnie de l'État congolais mise, pour cela, sur les permis Loango II et Zatchi II, pour lesquels elle recherche de nouveaux partenaires. Elle mise également sur le nouveau Plan directeur du gaz du Congo pour pouvoir développer des projets de récupération de gaz, notamment dans la production d'engrais et de gaz liquéfiés. Le pays dispose, en effet, d'environ 13 TCF de ressource, soit 338 milliards de mètres cubes, et 6 TCF (156 milliards mètres cubes) de réserves en gaz.

L'autre défi du groupe pour les années à venir consiste à augmenter la capacité de raffinage du pays et investir dans la construction de l'oléoduc Pointe Noire-Brazzaville-Oyo-Ouesso, ainsi que les aires de stockage. Cependant, ces projets nécessitent un financement important qu'il faut rechercher auprès des investisseurs nationaux et étrangers.

Consolider les acquis

Les dirigeants sociaux de la SNPC vont devoir s'appuyer sur les acquis des précédents projets d'exploration et de production des hydrocarbures, via le permis Mengo-Kundji-Bindi II, encore appelé MKB II. Ces projets ont été marqués par la réévaluation du potentiel du permis MBK II, le forage et la mise en production de cinq puits d'appréciation sur Kundji.

Par ailleurs, l'opérateur pétrolier public est impliqué dans la campagne de collecte de données géologiques dans le bassin de la Cuvette avec CGG. À propos de l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers, la SNPC a investi pour le maintien et la fiabilisation des installations de la Congolaise de raffinage, de la même manière qu'elle a travaillé sur la finalisation des travaux et la mise en service de l'unité d'enfutage du gaz butane dans le port autonome de Pointe-Noire.

L'audit des états financiers annuels de la société, effectué par exemple au 31 décembre 2019, a contribué à l'assainissement de sa gouvernance. Dans le cadre du programme « Performance 2025 », le directeur général suggère la renégociation des accords avec les partenaires, en vue de la recomposition du portefeuille d'actifs de l'entreprise.

La transition énergétique

Enfin, la SNPC se positionne à l'avant-garde de la transition énergétique mondiale à travers la promotion de projets gaziers plus propres, notamment l'exploration et le développement de l'hydrogène dans le bassin intérieur congolais, la construction de mini-barrages hydroélectriques et l'investissement dans le solaire hors réseau dans des localités éloignées.

Certains de ces projets liés à la transition énergétique ont été présentés par le groupe, en octobre 2021, lors de la conférence Africa Oil Week, au Cap, en Afrique du Sud. « Le développement de projets de mise en valeur de gaz naturel est une des étapes vers la transition énergétique. Ceux-ci permettraient de réduire l'impact des énergies fossiles sur l'environnement », déclarait le directeur général de la SNPC, Raoul Ominga, à Africa Oil Week 2021.