Afrique: Agenda 2030 - La Vice-Présidente défend le renforcement de la coopération communautaire

Lubango — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a défendu vendredi, à Lubango (Huíla), le renforcement de la coopération communautaire, qui contribue à la réussite de l'Agenda 2030 et 2063 de l'Union africaine.

S'exprimant lors de la IXe réunion des ministres de l'environnement de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), sous le thème "Urgence environnementale dans le contexte actuel de crises multiples", Esperança da Costa, a appelé au renforcement des partenariats inclusifs avec le secteur privé secteur, ainsi que la participation des jeunes et des femmes pour parvenir à la durabilité environnementale.

Le Covid-19 et d'autres externalités, selon la responsable, ont conduit l'Angola à considérer l'imprévisibilité et les urgences qui créent des obstacles au développement, il a donc parié sur les efforts de stabilité et basés sur la bonne gouvernance pour se développer, en se concentrant sur l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Cela implique d'augmenter la production, de diversifier l'économie, de donner la priorité au secteur primaire de l'agriculture et de la pêche, à l'industrie manufacturière, en tant que principales sources d'emploi, de nutrition et d'inclusion.

«L'Angola a de plus en plus accordé la priorité aux questions environnementales, tant au niveau national qu'international, en ce sens, il a approuvé la Stratégie nationale de lutte contre le changement climatique, qui établit une vision de réduction des émissions d'ici 2030, qui est mise en oeuvre avec la diversification énergétique dans le but d'assurer l'adaptation du territoire national et en contribuant à l'effort mondial pour combattre ses causes », a exprimé Esperança da Costa.

La gestion rationnelle des ressources et la préservation de la biodiversité, selon la vice-présidente, est également une priorité, ainsi que l'engagement d'étendre les zones de conservation de l'environnement, l'augmentation des parcs naturels nationaux, avec un accent sur la forêt de Maiombe.

Il s'agit d'une initiative de protection transfrontalière pour booster les plans d'action qui s'inscrivent dans les efforts de l'initiative africaine de préservation du bassin du Congo, pour atteindre les objectifs de l'agenda mondial de la biodiversité post-2020.

Elle a souligné que l'Angola possède 1 650 kilomètres de côtes, reconnaissant l'importance stratégique des mers et des océans pour l'humanité, en tant que source de vie, d'où la crise climatique, la pollution des océans, la production de plastique, la perte d'habitats, le déclin de la biodiversité sont des problèmes qui doivent continuer à être considérés comme des priorités pour la CPLP.

La gouvernante a rappelé les engagements pris lors de la Ve réunion des ministres des Affaires maritimes tenue à Luanda en mai 2022, au cours de laquelle l'Angola a assumé la présidence, après avoir examiné et approuvé la stratégie de la CPLP pour les océans, ainsi que le plan d'action 2022/2022.

"L'Angola a des défis mondiaux à son ordre du jour et participe aux urgences, mais il accorde également une attention et une préoccupation à la gestion des conflits, à l'engagement pour une paix durable", a-t-elle précisé.

En tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, le Président João Lourenço considère que les risques et les menaces associés au changement climatique peuvent exacerber les crises sociales et générer des conflits, c'est pourquoi il s'est fortement engagé dans le dialogue et la concertation, a-t-elle ajouté.