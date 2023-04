Angola: Construire des sociétés rurales inclusives et vertes est une priorité de la CPLP

Lubango — Construire des sociétés rurales inclusives, vertes et libres, en vue d'offrir aux citoyens une vie digne, est une priorité pour la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), a déclaré vendredi, à Lubango, le représentant du secrétaire exécutif de l'organisation, Manuel Lapao.

L'envoyé de Zacarias da Costa, a fait la déclaration lors de la IX Réunion des ministres de l'environnement de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), un événement qui se déroule sous le thème "Urgence environnementale dans le contexte actuel de crises multiples", que la province de Huíla accueille, avec la présence de sept des neuf pays membres, à l'exception de la Guinée-Bissau et Equatoriale, qui participent par visioconférence.

Il a précisé qu'avec cette décision, l'objectif de la CPLP était de continuer à débattre de la construction de villes plus résilientes dans ses États membres, à travers l'identification de politiques publiques adéquates et cohérentes qui permettent l'adaptation, l'atténuation et le respect.

Il a souligné que la Communauté est confrontée à des défis "très complexes" pour l'avenir de l'humanité et qui compromettent la pleine réalisation de l'agenda 2020/2030 pour le développement durable, aggravant les inégalités structurelles connues dans la CPLP et dans le monde, mettant plus et plus de personnes à risque.

Il a pointé du doigt le changement climatique comme un drame qui touche, plus visiblement, les plus vulnérables, parmi lesquels les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes âgées, ce qui rend impératif de créer des synergies avec divers partenaires, et pour que l'organisation s'en inspire renforcée par l'esprit de multiculturalisme et de coopération internationale qui favorise le partage des responsabilités.

Il a rappelé que la Communauté a toujours été confrontée à des défis de civilisation et de développement, tels que la pauvreté, les inégalités et les conflits, mais que le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation de l'environnement sont désormais présents de manière drastique dans la vie de chacun, un problème de nature mondiale qui, si pas affrontés, continueront de conditionner, non seulement la génération actuelle, mais « totalement » les générations à venir.

Pour cette raison, a-t-il poursuivi, l'Organisation, dans le cadre de la 26e réunion du Conseil des ministres de la CPLP dans la résolution sur les urgences climatiques dans les États membres, tenue en 2021 en Angola, a identifié les urgences climatiques comme une priorité dans son agenda politique climatique .