Egypte: Discours du Président lors de la conférence de presse conjointe avec le Chancelier autrichien

document

Votre Excellence, M. Karl Nehammer,

Chancelier fédéral de la République d'Autriche,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, à l'occasion de votre première visite officielle en Égypte et de vous exprimer la sincère gratitude et la fierté de l'Égypte des bonnes relations amicales avec l'Autriche, qui ont toujours été fondées sur les principes du respect mutuel, l'effort sincère de construire des ponts d'amitié et l'engagement commun au développement de nos liens politiques, économiques et culturels.

Mesdames et messieurs,

Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de tenir des discussions fructueuses et constructive, avec le Chancelier fédéral, reflétant l'ardeur et l'intérêt des deux pays d'examiner les moyens d'approfondir le partenariat bilatéral sur des différents chemins, ainsi que la coopération dans certains secteurs importants, surtout ceux du transport, de l'industrialisation, des énergies renouvelables et de l'hydrogène

Il vise à réaliser une augmentation tangible du volume des échanges commerciaux entre les deux pays et à attirer davantage d'investissements autrichiens en Égypte, qui est traditionnellement l'un des partenaires commerciaux et d'investissement les plus importants de l'Autriche au Moyen-Orient et en Afrique l'année prochaine, pour les consolider et les développer d'une manière qui reflète les relations politiques distinguées entre les deux pays.

Mesdames et messieurs,

Ma rencontre d'aujourd'hui avec le chancelier Nehammer a été une bonne occasion de concertation et de coordination sur un certain nombre de questions internationales et régionales, d'intérêt commun entre l'Égypte et l'Autriche, où nos visions ont convergé, sur l'importance de cette consultation fructueuse, et de la coordination continue entre nous en tant que partenaires et amis, pour faire face aux nombreux défis, sans précédent, auquel est confrontée la communauté internationale.

Dans ce contexte, nous avons discuté de la crise russo-ukrainienne, ses répercussions négatives sur la paix et la sécurité internationales, et la stabilité de la sécurité énergétique et alimentaire mondiale. Telles sont les répercussions subies - et le sont toujours - par les pays les moins avancés, qui s'ajoutent aux lourdes charges qu'ils supportent pour satisfaire aux exigences du progrès économique et du développement durable.

J'ai expliqué au chancelier Nehammer, que l'Égypte - sur la base de son attachement à réaliser la paix et la sécurité internationales - poursuit l'appel dans ses contacts avec toutes les parties de la crise, à donner la priorité au dialogue et afin de parvenir à un règlement pacifique, pour mettre fin au conflit au plus tôt possible.

Je me suis également assuré, lors des discussions d'aujourd'hui, d'examiner la vision de l'Égypte concernant un certain nombre de dossiers régionaux importants et ses efforts déployés pour s'attaquer aux raisons de l'instabilité dans notre région, où nous avons évoqué l'évolution de la scène libyenne et de la cause palestinienne, ainsi que la question du "Barrage de la Renaissance" et les derniers développements au Soudan, tout en affirmant la volonté de l'Égypte d'y rétablir la stabilité et de préserver les capacités de son peuple frère.

Mesdames et messieurs,

J'ai écouté avec intérêt aujourd'hui la vision du chancelier Nehammer sur le défi commun posé par le phénomène de l'immigration clandestine et nous sommes convenus d'intensifier le dialogue entre nos deux pays, pour aboutir à un futur cadre de coopération entre nous, en ce qui concerne le dossier de l'immigration, dans une perspective globale, abordant les racines économiques, développementales et sociales de ce phénomène en cherchant à maximiser les avantages des voies légales d'immigration.

À ce égard, j'ai précisé à Son Excellence l'ampleur des efforts égyptiens à accueillir 9 millions d'invités, qui vivent sur la terre d'Égypte, en profitant de tous les services de base disponibles aux citoyens égyptiens, sans distinction ni discrimination.

Dans le cadre de notre dialogue ouvert avec nos partenaires, j'ai tenu à informer SE M. le chancelier sur les mesures sérieuses et continues, prises par l'État égyptien, en matière de droits de l'homme, dans une perspective globale et une approche intégrée, visant à permettre au citoyen égyptien d'exercer tous ses droits politiques, économiques et sociaux, qui sont garantis par la constitution égyptienne, à travers la stratégie nationale des droits de l'homme, que l'État met en oeuvre sur plusieurs axes, tout en affirmant la disponibilité permanente de l'Égypte pour un dialogue et une coopération constructifs avec ses partenaires à propos de ce dossier important.

J'ai également informé la partie autrichienne du grand succès remporté par l'Égypte - gouvernement et peuple - dans la lutte contre le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme au cours des dernières années, grâce aux grands sacrifices consentis par les Égyptiens et à une vision globale qui couvre toutes les dimensions et les causes de cet odieux phénomène.

Votre Excellence M. le chancelier,

En conclusion, je vous souhaite à nouveau la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, chers invités du peuple égyptien, et j'exprime mon aspiration à ce que la période à venir soit marquée par davantage de coopération et de coordination entre l'Égypte et l'Autriche de manière à assurer la prospérité de nos deux peuples amis et promouvoir les relations bilatérales entre nos deux pays vers des horizons plus larges et plus distingués.

Merci