Congo-Brazzaville: Transport ferroviaire - 'La Gazelle' fait peau neuve !

Un train en République du Congo pour les voyageurs ? Cela doit faire sept années qu'on l'attendait sur le quai des grands départs ! Préparez vos bagages, "La Gazelle" est de retour sur le chemin de fer !

Je me souviens, c'était il y a dix ans je crois : à bord de "La Gazelle", un court voyage sans encombre sur le chemin de fer, de la gare de Pointe-Noire à celle de Dolisie. La belle aventure ! L'heure du départ était matinale, le jour à peine levé et riche de la promesse de nous faire voir le Congo autrement. Les passagers collaient leurs yeux à la vitre pour admirer le défilé d'un nouveau paysage et j'en faisais de même. Certes, "La Gazelle" avait à souffrir de la comparaison avec les Trains à grande vitesse (TGV) que l'on prend en d'autres pays mais elle était largement plus belle et confortable en tous points de vues que ces TGV filant sur les rails, parfois à plus de quelque 300 kilomètres à l'heure. Et puis, au Congo, ne dit-on pas souvent que « L'homme a inventé la montre mais Dieu a inventé le temps » ?

Le temps, il en aura fallu à la société Chemin de fer Congo Océan pour ressusciter la défunte "Gazelle", née un beau jour de 2012, et lui offrir, après moult déboires, enfin une nouvelle vie en cette fin d'avril. Il tardait, en effet, que le Congo puisse mettre définitivement, espérons-le, sur le bon rail l'idée qu'un pays du XXIe siècle, fut-il d'Afrique centrale, ne peut se dispenser de transporter sa population par le train. Le manque était considérable, incompréhensif.

C'est donc une bonne nouvelle. Equipée de compartiments climatisés, de couchettes, de tables amovibles avec prises électriques, de toilettes, de douches et d'un bar-restaurant, "La Gazelle" s'est donc élancée, le 27 avril, de Pointe-Noire vers Brazzaville, et s'élancera de nouveau dès ce 29 avril, en retour de Brazzaville à Pointe-Noire pour la modique somme de 10 000 F CFA, l'aller simple en seconde classe avec possibilité de réservation. Et pour un seul billet de 2000 supplémentaire, il vous sera possible de profiter de la première classe.

Il vous en coûtera à priori quelque 14 heures de voyage pour une distance de 500 kilomètres, ce qui nous rappelle le proverbe « Qui va lentement va sûrement ». Sur le chemin, forcément de fer, Mindouli, Loutété, Nkayi, Dolisie sont autant de gares ferroviaires desservies. Pour avoir fait un bout de ce chemin, il y a longtemps, je garde en mémoire la beauté des paysages, autres que ceux que l'on peut voir en empruntant la route nationale ou vus du ciel par le hublot d'un avion, et garde encore le goût d'un délicieux poisson salé aux aubergines au wagon restaurant. Congolaise, Congolais, je vous souhaite bon voyage !