Congo-Brazzaville: Solidarité - Remise de dons à l'orphelinat Nzo Mukolo !

Après le concert caritatif « Nzo Mukolo », du 22 avril à Pointe-Noire, l'artiste Zina Hope a pris la route jusqu'à Kingoué pour remettre les dons d'une valeur de 1 350 000 F CFA à l'association Amaco. Quand les artistes ont du coeur...

La chanson « Nzo Mukolo » de Zina Hope, en duo avec Chris, posait la question : « Le bonheur c'est quoi ? Trois fois rien ». Quarante huit heures après avoir donné à Pointe-Noire un concert événement en faveur de l'orphelinat Nzo Mukolo, le bonheur de l'artiste ponténégrine aura été d'aller le partager à Kingoué, dans la Bouenza, avec les enfants de l'orphelinat pour remettre en personne les fonds et les dons recueillis lors de la soirée du 22 avril, au Jaipur Sea Lounge Restaurant.

« La route en bus a été longue mais être avec les enfants de Nzo Mukolo est une question de coeur avant tout. C'est est aussi une question de transparence car je pense qu'il est important d'apporter la preuve que les dons arrivent bien à destination », a dit Zina Hope, ambassadrice de l'orphelinat, qui a ainsi pu remettre à l'association Amaco [Maison du Coeur-Amis du Congo] la somme de 870 000 FCFA grâce à l'apport du public venu assister au concert et 130 000 FCFA donnés par l'agence de communication somedia pour arrondir ainsi le chiffre à un million net. Mais ce n'est pas tout. Organisatrice avec Chris de ce concert caritatif, grâce au soutien de nombreux partenaires et sponsors dont Les Dépêches de Brazzaville, Zina et Chris ont tenu également à faire don d'une valeur de 350 000 F CFA sous formes diverses : jouets, vêtements, alimentation, produits hygiéniques, etc.

« C'est l'aboutissement d'un projet de plusieurs mois, entre l'enregistrement de la chanson, le clip, et cette grande soirée pour laquelle je remercie aussi artistes et musiciens », a lâché Zina Hope qui, outre sa prestation live très aboutie, peut aussi se féliciter de la programmation des premières parties : Astride Mikoko, Kimvouka, Patrick Bayoga qui, dans leur arts respectifs, auront offert une plus-value de magie à l'évènement pour en faire un véritable spectacle en présence notamment de père Ghislain et de l'abbé Britysch, respectivement président et secrétaire général de l'association italo-congolaise Amaco, gérant l'orphelinat Nzo Mukolo.

« C'est où la chance ? Jamais très loin à vol d'oiseau, quand on y pense elle serait presque dans nos mains », dit encore la chanson en hommage à l'orphelinat. Nul doute pour Amaco qu'elle était en l'occurrence entre les mains et dans les voix de Zina Hope et Chris pour pallier ponctuellement les besoins de l'orphelinat de Kingoué. « C'est une humble façon d'exprimer sur et en dehors de la scène l'envie d'un monde meilleur, j'ai le plaisir d'agir en ce sens mais je n'en ai aucune gloire à en tirer, la solidarité se doit d'être une normalité », a conclu la jeune ambassadrice de l'orphelinat. Si le bonheur peut paraître parfois « trois fois rien », ce que l'on donne reste toujours beaucoup surtout lorsque cela vient du coeur et de nulle part ailleurs.