Congo-Brazzaville: Mobile film festival 2023 - Aucun film congolais en lice

L'équipe du festival du cinéma africain, Mobile film festival 2023, vient de publier la liste des films présélectionnés pour le dernier carré de la compétition. Dix pays sont toujours au top dix, notamment Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République démocratique du Congo, Kenya et Afrique du Sud, pour un total de cinquante-cinq oeuvres cinématographiques.

La sélection officielle sera publiée le 3 mai. Tous les films sélectionnés seront à disposition des médias et sous-titrés dans cinq langues (français, anglais, espagnol, portugais et arabe). Cette année, les organisateurs du festival ont reçu 886 films de quarante pays africains contre 497 films de trente-huit pays lors de la première édition.

Créé en 2005, le Mobile film festival est un événement international de courts métrages au principe simple : un mobile, une minute, un Film. Il consiste à révéler, soutenir et accompagner les talents du monde entier à devenir des réalisateurs et réalisatrices de demain.

Le choix du téléphone mobile permet de supprimer toutes les contraintes économiques pour que chacun puisse participer dans les mêmes conditions. L'utilisation d'une même technologie par tous les participants, et de surcroît abordable, confère au festival un caractère démocratique et égalitaire à l'échelle mondiale. Le festival impose, par ailleurs, une contrainte narrative et scénaristique forte : raconter une histoire en une minute, dans le but de repérer les meilleurs jeunes auteurs et réalisateurs.

Le Mobile film festival est 100% digital, afin de toucher le public le plus large possible. Cependant, son format créatif et très court, mais aussi la qualité technique des films, permettent une diffusion tous écrans : mobile, ordinateur, télévision, salle de cinéma...