Congo-Brazzaville: Peinture - Les étonnantes toiles de Jonadab Mayk Derinck

Café séché, humide, cramé enrobé dans un zeste de saka-saka ou de pigment, aromatisé de gingembre et de sel, tels sont les éléments constitutifs de la cuisine picturale de Vincent. Pas d'approche conventionnelle. Ici, tout se fait avec le ressenti car « Ku Makanga », sa récente collection, est un assemblage de couleurs épicé et doux, avec une saveur typiquement écologique bien pensée.

Non, il ne s'agit pas de gastronomie, mais bel et bien de la peinture qui trouve sa souche dans les entrailles de la tradition pour donner naissance à une belle palette de couleurs, allant de l'ocre au noir, en passant par le rouge, l'orange et bien d'autres encore. Des toiles tirées des pigments naturels tels que le café, le piment, le gingembre et le sel que l'artiste manie avec une habileté.

Jonadab use d'une technique ancestrale et éco-responsable qu'il apprend aux côtés de son père, qui serait, selon lui, un des pionniers de cette méthode illustrative, utilisée à l'époque par les artistes de Madia et de Kindamba, dans le département du Pool. « Après un long apprentissage auprès de mon père, j'ai commencé à esquisser quelques toiles tout en associant la gouache et la peinture industrielle. Chemin faisant, j'ai fait la connaissance d'un artiste qui travaillait aussi avec le café et plus tard, sur internet, j'ai vu un peintre utilisé cette même méthode. Cela m'a boosté et j'ai commencé avec cette denrée, puis d'autres. J'ai développé ma propre technique et c'est jouissif », a déclaré l'artiste.

Alors, naît une passionnante et belle aventure qui, au fil des jours, éveille la curiosité de l'artiste et, comme en cuisine, Jonadab expérimente, fait des erreurs, mais ne se décourage pas. Progressivement, il développe ses propres recettes. Résultat, des oeuvres incroyablement magnifiques. « Ses oeuvres sont non seulement décoratives par l'effet des détails impressionnants, les couleurs magiques, avec ce côté écologique qu'il faut noter », explique Huguette Nganga, écrivaine, et directrice du centre culturel Village Kati.

Un travail qui prône le retour aux sources comme l'indique la thématique de sa collection « Ku Makanga », composée d'une vingtaine de toiles allant de 75 000 FCFA et plus. Pour renforcer cette idée de base, quoi de plus normal que de mettre en lumière la femme qui, selon le peintre, représente le fondement. « La femme porte la vie, et les mères et plus particulièrement la mienne représentent tant de choses à la fois, ce qui fait qu'elle occupe une place de choix dans mes toiles », a fait savoir ce dernier.

En résidence au village Kati de Huguette Massamba Massanga, l'artiste nous réserve de belles surprises en attendant son vernissage qui va se tenir d'ici peu.