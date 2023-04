Mali: Basket/ Etats-Unis - Adama Sanogo, le champion universitaire qui rend fier l'Afrique

Adama Sanogo, originaire du Mali, occupe désormais le devant de la scène après avoir mené l'Université du Connecticut (Etats-Unis) à son cinquième titre NCAA, le très disputé championnat universitaire américain. Il est devenu le premier joueur d'origine africaine à remporter le titre de meilleur joueur du tournoi « Most Outstanding Player » (MOP) depuis 1983, année où la légende de NBA, Hakeem Olajuwon, originaire du Nigeria, avait été récompensé.

L'équipe universitaire du Connecticut, surnommée « Huskies », a battu l'université de San Diego, 76-59, en finale. Adama Sanogo a largement contribué au sacre des Huskies en marquant 19 points en moyenne par match et en captant 9,8 rebonds par match. Avec quatre doubles-doubles et huit contres, dans le tournoi. Lors de la finale, il a signé 17 points, 10 rebonds et un contre face à San Diego State. Pour couronner le tout, le jeune malien, qui joue au poste de pivot, a été nommé dans l'équipe type du tournoi de la NCAA 2023.

Le natif de Bamako a dédié son succès à sa famille au Mali. « Je pense que ma famille joue un rôle important dans mon succès actuel. Chaque fois que je fais quelque chose, je pense à elle. C'est grâce à elle que je me donne à fond », a déclaré Sanogo, lors de la conférence de presse d'après-match. « Je sais qu'ils ont regardé le match. Je sais qu'ils sont fiers de moi. Il y a beaucoup de joueurs africains, de joueurs maliens à l'université. J'ai eu la chance de participer au Final Four, et je m'en souviendrai toujours, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie », a-t-il ajouté.

Enfant, il jouait plutôt au football et ne s'intéressait pas vraiment au basketball. Pourtant, sa famille l'a encouragé, en raison de sa taille, à essayer ce sport, et il est aujourd'hui heureux de l'avoir fait. Il a quitté son pays à l'âge de 15 ans pour jouer au basketball au lycée, aux Etats-Unis, et en est aujourd'hui fier. « Je n'ai jamais pensé que je deviendrai un joueur de basketball universitaire... Je ne voulais pas venir ici », a-t-il déclaré, ajoutant : « Maintenant, je suis là et je peux jouer sur cette grande scène. C'est quelque chose que j'apprécierai toute ma vie ».

Avant de traverser l'Atlantique pour poursuivre sa carrière universitaire aux Etats-Unis, Sanogo a défendu les couleurs du Mali lors de deux grands tournois de jeunes de la Fiba. Il a fait partie de l'équipe malienne qui a remporté le championnat d'Afrique U16 de la Fiba en 2017, à l'île Maurice, un tournoi au cours duquel il avait enregistré une moyenne de 10,5 points et 8 rebonds par match. Un an plus tard, Sanogo représentait le Mali à la Coupe du monde de basketball U17 de la Fiba, en 2018, en Argentine, où il a participé à quatre des sept matches de son pays, avec une moyenne de six points et sept rebonds.

Au cours de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur principal des Huskies, Dan Hurley, a fait l'éloge du talent malien qui est comparé aux anciens vainqueurs de la NCAA de Connecticut à l'instar d'Emeka Okafor (2004) et de Shabbaz Napier (2014). « Il est entré dans le panthéon des plus grands. Le fait de remporter le championnat national le place dans l'un des programmes les plus prestigieux du basket-ball universitaire. C'est un grand joueur », a reconnu son entraineur.

La NBA lui tend les bras

Après son titre universitaire, Adama Sanogo a décidé de ne pas rester à l'école et jouer encore pour l'université du Connecticut la saison prochaine. Il a promis de devenir professionnel. Les équipes de la NBA ont remarqué sa taille, ses qualités athlétiques et ses compétences. La draft (sélection) de la NBA aura lieu le 22 juin prochain. Rappelons qu'au début de la saison 2022-2023, les équipes de la NBA comptaient seize joueurs nés en Afrique. Avec ce qu'il a démontré cette année, Adama Sanogo est bien parti pour devenir le 17e Africain de la NBA dans quelques semaines.