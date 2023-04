Guinée: Des leaders politiques chez El hadj Alseny Barry, président de la coordination nationale des fulbhè et haali pular

Depuis sa désignation à la tête de la coordination nationale des fulbhè et haali pular de Guinée comme président par intérim, El hadj Alseny Barry ne cesse de recevoir des délégations venant de tous bords et de partout.

Ce lundi 21 avril 2023, deux jours après la fête de l'Aïd el fitr, fut le tour des partis politiques de venir exprimer leur reconnaissance et aapporter leur soutien au successeur de Elhadj Ousmane Fatako Baldé mais, surtout se mettre à sa disposition pour le rayonnement de la coordination.

Il s'agit entre autres de Monsieur Bah Oury de l'udrg, d'El hadj Abdoulaye Diallo président du MSD, docteur Saliou Bella Diallo du parti AFIA, monsieur Ibrahima Cilla Bah, Boubacar Siddighy leader de l'UMP. Ces leaders politiques étaient accompagnés de quelques jeunes de Fouta.

Malgré son calendrier très chargé, le président de la coordination a pris tout son temps pour échanger avec ces visiteurs.

El hadj Abdoulaye Diallo président du parti MSD, revient sur l'objectif de leur visite «C'est une visite de courtoisie, une visite d'usage que nous avons rendu au président de la coordination nationale des fulbhè et haali poulard de Guinée, pour lui exprimer notre satisfaction, lui réitérer notre soutien et de mettre notre temps, notre connaissance et notre expérience à sa disposition quand besoin y sera pour le rayonnement des foulbhè et haali Pular dans l'union, la fraternité et la paix »

Pour y arriver, Boubacar Siddighy Diallo président du parti l'UMP ne manque de conseils « je conseille au président de la coordination d'unir le fouta et les foutaniens, de traiter tous les leaders fils et filles du fouta au même pied d'égalité, de ne pas prendre parti, de dire la vérité à qui veut l'entendre car, il est maintenant la plus haute autorité morale du Fouta vers qui nous tournons quelque soit la situation » se confie t-il.

Pour sa part, Docteur Saliou Bella Diallo président du parti AFIA, rappelle la lourde tâche qui attend le nouveau président « Je connais El hadj Alseny Barry depuis longtemps. Je pense que c'est un homme honnête, un homme sur qui nous pouvons compter. Ces prédécesseurs ont beaucoup fait, mais il reste encore beaucoup à faire, c'est une charge difficile, c'est pour cela nous devons tous l'aider et l'accompagner pour non seulement l'émergence du fouta et des foutaniens, mais également l'ouverture du fouta vers les autres coordinations d'où l'objet de notre présence ! »

Très touché par les discours des uns et des autres, El hadj Alseny Barry rassure «Je tiens à vous rassurer bien que je sois ami ou parents avec certains parmi vous (politiciens), cela n'influencera nullement les attributions liées à mes fonctions. Mon objectif est de vous unir et non de vous diviser en favorisant les uns au détriment des autres», rassure t-il.

Pour joindre l'acte à la parole, le patron de safricom a demandé à chaque leaders politiques de lui faire des propositions par écrit, par rapport au règlement intérieur de la coordination, à la représentation, à la gestion des ressources humaines et financières, à la gestion des conflits etc...