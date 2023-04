Ile Maurice: VTT / KAP Sani2c - Kimberley Lecourt et Samantha Sanders solides leaders, Alexandre Mayer et Yannick Lincoln cinquièmes

Kimberley Lecourt de Billot et Samantha Sanders dominent nettement le KAP sani2c. L'équipe Efficient Inifiniti a remporté la première étape jeudi et a récidivé, hier, pour prendre une confortable avance au classement général. En masculin, le tandem Alexandre Mayer/Yannick Lincoln se tire bien d'affaire avec une cinquième place après deux jours de compétition. La troisième et dernière étape se déroule aujourd'hui.

Kimberley Lecourt de Billot et Samantha Sanders ont bouclé les 82 kilomètres de la première étape, jeudi entre Glencairn Farm et Mackenzie Country Club en 3h29:53 devançant de plus de 12 minutes la paire Sarah Hill/Elrika Harmzen-Pretorius (3h42:08).

Et hier, lors de la deuxième étape reliant Mackenzie Country Club à Jolivet Farm sur 97 km, la Mauricienne et sa coéquipière sud-africaine ont passe la ligne d'arrivée après 4h01:07 d'efforts reléguant leurs dauphines à plus de 26 minutes (4h27:46). Au général, Kim et Sanders sont largement en tête avec un temps cumulé de 7h31:00 contre 8h09:54 à leurs plus proches concurrentes.

En masculin, le duo Alexandre Mayer/Yannick Lincoln a réalisé une bonne entrée en matière prenant la cinquième place de la première étape à 7 minutes des vainqueurs, Marco Joubert et Wessel Botha avec un temps de 2h59:36. Hier, ils ont conservé ce rang au général en bouclant la deuxième étape en 3h31:06. Étape qui a vu la victoire de Matt Beers et Tristan Nortje en 3h16:51 qui sont les nouveaux leaders de la course devant Joubert/Botha (3h19:28).

Aujourd'hui, place à la dernière étape longue de 86 km entre Jolivet Farm et Scootburgh Golf Club.