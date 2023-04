Afrique: Le journaliste Alain Ndanga, répond à Francis Bonga à la suite de sa lettre adressée à André Onana

"Je me suis prononcé sur une lettre du team press des Lions indomptables. Il récusait la démarche de sélection d'André Onana, par le ministre des Sports. Parce qu'en filigrane, Onana avait déjà pris sa retraite internationale, après la Coupe du Monde au Qatar.

Je trouvais déplacé qu'il s'adresse de la sorte au ministre des Sports qui est la tutelle des fédérations sportives, y compris de la Fecafoot où il a été nommé en tant que team press.

J'ai lu la lettre de Francis Bonga aussi recruté à la Fecafoot. Dans celle-ci, Francis se mue en aîné d'André Onana. Lui rappelant que personne ne peut l'aimer autant qu'Eto'o. « C'est lui ton père », martèle-t-il.

Il ajoute qu'Onana ne doit pas se laisser manipuler « par ceux qui font semblant de t'aimer quand Eto'o a fini de te fabriquer ». Plus loin, il indique que « le ministre ne peut pas t'aimer plus que ton père ». Dans la foulée, il rappelle qu'André Onana n'a pas eu une bonne attitude à l'égard de ses aînés ; le président de la Fecafoot, Samuel Eto'o et le manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, qui ne lui a pas d'ailleurs fermé les portes de la sélection.

Je crois à mon humble avis que la fédération et le staff technique des Lions ont laissé planer le doute sur le cas Onana. La seule version donnée par le sélectionneur étant le refus d'Onana de jouer le ballon sur les côtés. Aucune note officielle de la fédération n'a jusqu'ici précisé ce qui s'est réellement passé au Qatar, au point où le gardien titulaire des Lions quitte ses coéquipiers juste après le 1er match de poule. La seule lettre étant celle de la fédération, écrite aux dirigeants de son club, Inter de Milan, leur rappelant qu'Onana n'est plus à la disposition de l'équipe nationale du Cameroun.

Quand un père châtie son fils, il le garde à la maison de peur que des hiboux le récupèrent au dehors. Si tant est vrai qu'il est le père, il doit en toute circonstance protéger le fils.

Le manager sélectionneur a bien fait de dire que les portes de la sélection restent ouvertes à Onana. Qui sélectionne ? Qui fait le pas? C'est le joueur qui vient seule? Rigobert Song a-t-il appelé Onana dans le dernier regroupement des Lions? Onana a-t-il décliné la convocation ?

Pour finir, il me semble que le ministre a agi ici en bon père et en patriote. Onana est le seul Camerounais encore en course pour le trophée de la Champions League. Le voir briller à ce niveau et ne pas pouvoir le compter parmi les Lions indomptables, est un échec managérial. Si demander à Onana de rejoindre la sélection est signe de manipulation là où la fédération ne cherche pas à clarifier sa situation, est un aveu d'échec.

L'on se rappelle qu'en situation pareille, le ministre des Sports de l'époque avait plaidé pour Eto'o et il avait rejoint la tanière. En 1990, des observateurs renseignent que le chef de l'Etat, SE Paul Biya, avait pesé de son poids pour que Roger Milla soit de l'expédition. Ce sont deux cas de jurisprudence qui nous renseignent bien sur le fait que le Cameroun c'est le Cameroun."