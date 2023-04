Afrique de l'Ouest: La Sierra Leone réaffirme son soutien constant à la marocanité du Sahara et salue l'initiative d'autonomie comme seule base de solution

Dakhla — La Sierra Leone a réaffirmé, vendredi, son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à la marocanité de son Sahara, saluant la crédibilité et la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule base pour le règlement de ce dossier.

Cette position a été réitérée dans le communiqué conjoint publié à l'issue de la 3ème session de la commission mixte de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de la Sierra Leone, tenue à Dakhla sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et du ministre sierra-léonais des affaires étrangères et de la coopération internationale, David J. Francis.

Selon le communiqué, la Sierra Leone réitère également son plein soutien au rôle joué par les Nations Unies comme cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution définitive à ce conflit régional, ainsi qu'à la décision 693 de l'Union Africaine, adoptée lors du 31ème sommet tenu en juillet 2018, qui appuie officiellement le processus onusien à ce sujet.

La Sierra Leone salue, en outre, la dynamique de la reconnaissance internationale de l'unité et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, à laquelle elle a volontairement adhéré à travers l'ouverture d'un consulat général à Dakhla en août 2021.