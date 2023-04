Mali: À Ségou et San, une centaine de jeunes se forment aux mécanismes d'alerte précoce et à la protection communautaire des civils

126 jeunes de 20 communes des régions de Ségou et San dans le Centre du Mali, participent actuellement à une formation sur les mécanismes communautaires d'alerte précoce et de réponses rapides pour une protection accrue des civils. Ce projet de la MINUSMA lancé le 27 avril 2023 est mis en oeuvre par l'Association malienne pour la survie au Sahel (AMSS) et le Conseil Régional de la Jeunesse (CRJ) de Ségou.

Pendant trois jours, ces représentants de la jeunesse apprendront les mécanismes communautaires d'alerte précoce et de protection des civils. Les participants seront formés à la collecte et à la transmission de données, à la collaboration avec les responsables de la protection, et aux mécanismes d'alerte précoce pour la protection des civils.

Cette formation leur permettra de mieux répondre aux besoins de protection dans leurs communes et villages respectifs. À l'entame de la session de formation, les jeunes ont été encouragés à s'impliquer davantage dans le processus de paix et le renforcement de la cohésion sociale dans leurs communes respectives en participant activement aux systèmes d'alerte précoce pour la protection des populations.

Ce projet fait partie des efforts visant à renforcer les capacités des jeunes maliennes et maliens dans les zones affectées par les conflits, à devenir des agents de changement et à contribuer à la paix durable dans leurs communautés.

La première session de formation du projet, jugée réussie par les organisateurs, avait eu lieu le 18 avril 2023.