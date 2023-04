Somalie/Algérie: CAN U17 (Algérie - Somalie) - 'L'objectif est de remporter le tournoi'

ALGER — L'attaquant et capitaine de l'équipe algérienne de football des moins de 17 ans (U17) Meslem Anatouf, a indiqué vendredi que l'objectif était de remporter la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 en Algérie (29 avril-19 mai), à 24 heures du match d'ouverture de la 14e édition face à la Somalie, au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h00).

"Le match d'ouverture sera difficile, nous tâcherons d'être présents sur le plan mental, on fera tout pour remporter cette première rencontre.

Quatorze ans après sa première et unique participation, l'Algérie signe son retour à la CAN des "cadets", en évoluant dans le groupe A en compagnie également du Sénégal et du Congo.

"Le stade Nelson Mandela est une enceinte aux normes mondiales.

Contrairement à la Coupe arabe, nous allons nous produire sur une très belle pelouse et devant une forte affluence. Nous ferons en sorte de procurer de la joie à nos supporters", a ajouté le sociétaire de l'Académie de la FAF.

L'autre match du groupe A, mettra aux prises dimanche au stade Nelson Mandela de Baraki le Sénégal au Congo (14h00).

Le groupe B, domicilié au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, est composé du Nigeria, du Maroc, de l'Afrique du Sud, et de la Zambie, alors que le groupe C, dont les matchs se joueront au stade du 19-mai 1956 d'Annaba, comprend le Cameroun (tenant du titre), le Mali, le Burkina Faso, et le Soudan du Sud.

Les deux premiers de chacun des trois groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifient pour les quarts de finale.

Les quatre premiers du tournoi représenteront l'Afrique au Mondial U17 qui devait se jouer au Pérou du 10 novembre au 2 décembre prochains, avant que la Fédération internationale (Fifa) ne décide de retirer l'organisation à ce pays en raison du retard pris dans la réalisation des infrastructures sportives, dont les stades de football. La FIFA n'a pas encore désigné le pays hôte qui remplacera le Pérou.