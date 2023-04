Somalie/Algérie: CAN-U17 (Algérie-Somalie) - 'C'est important de gagner le premier match'

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football des moins de 17 ans (U17), Arezki Remmane, a relevé vendredi l'importance de réussir l'entrée en lice à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (29 avril-19 mai), à l'occasion du match d'ouverture de la 14e édition prévu samedi face à la Somalie, au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h00).

"Chaque match d'ouverture est difficile peu importe le genre de tournoi, notamment sur le plan psychologique, il y aura une pression supplémentaire.

La Coupe arabe disputée chez nous en 2022 nous a permis d'avoir cette expérience qui va nous permettre de se surpasser. C'est important de remporter le premier match pour la suite du parcours", a affirmé Remmane en conférence de presse d'avant-match tenue au stade de Baraki.

Quatorze ans après sa première et unique participation, l'Algérie signe son retour à la CAN des "cadets", en évoluant dans le groupe A en compagnie du Sénégal, du Congo et de la Somalie.

Et d'ajouter: "notre travail avait commencé après la Coupe arabe. On n'avait pas bénéficié d'assez de rendez-vous pour juger les joueurs sur le plan international. Cette génération a besoin de se frotter au haut niveau.

Il y a une irrégularité dans le rendement des joueurs, d'où l'importance de jouer le maximum de tests internationaux. Les cinq derniers matchs disputés à Alger nous ont permis d'avoir une idée claire sur le potentiel de ce groupe.".

Interrogé sur les chances de l'Algérie dans ce tournoi, Remmane reste réaliste en estimant que le titre va se jouer entre plusieurs équipes.

"L'Afrique est en pleine progression. La plupart des sélections sont en train de progresser d'année en année, avec notamment la mise en place d'Académies comme le Sénégal et le Nigeria, ce dernier compte cinq Coupes du monde. Pour moi, il s'agit d'un petit Mondial, il n'y pas de petites équipes.".

Remmane s'apprête à diriger la sélection U17 pour la deuxième fois en tournoi majeur, après l'avoir menée à remporter le titre arabe en septembre dernier en Algérie.

Sur le plan de l'effectif, Remmane s'est réjoui de la présence de l'ensemble de ses joueurs à l'occasion de cette première sortie.

" Anatouf se porte bien, il a reçu un coup très méchant face au Burkina Faso (en amical). Tous les joueurs sont aptes, y compris le défenseur Badani Younès qui a intégré le groupe. L'ensemble de l'effectif sera présent pour ce premier match de la compétition.".

L'autre match du groupe A, mettra aux prises dimanche au stade Nelson Mandela de Baraki le Sénégal au Congo (14h00).

Les deux premiers de chacun des trois groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifient pour les quarts de finale.

Les quatre premiers du tournoi représenteront l'Afrique au Mondial U17, prévu du 10 novembre au 2 décembre prochains dans le lieu n'a encore été désigné après le retrait de l'organisation au Pérou.

Le programme complet de la compétition

Programme complet de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 "Algérie-2023", prévue du 29 avril au 19 mai, à Alger, Annaba et Constantine.

L'édition d'Algérie enregistre pour la première fois dans l'histoire de la CAN-U17, la participation de douze sélections réparties en trois groupes de quatre équipes.

Le groupe A est composé de l'Algérie, du Sénégal, du Congo et de la Somalie. Le groupe B comprend le Nigeria, la Zambie, le Maroc et l'Afrique du Sud, alors que le groupe C regroupe le Cameroun (tenant), le Mali, le Sud-Soudan et le Burkina Faso.

Le système de la compétition prévoit la qualification des deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs 3es, aux quarts de finale.

Programme complet de la CAN U17:

Groupe A (Nelson Mandela/Alger):

29 avril 2023: Algérie - Somalie (20h00)

30 avril 2023: Sénégal - Congo (14h00)

02 mai 2023: Algérie - Sénégal (17h00)

02 mai 2023: Congo - Somalie (20h00)

05 mai 2023: Congo - Algérie (20h00)

05 mai 2023: (Constantine): Somalie - Sénégal (20h00)

Groupe B (Chahid Hamlaoui/Constantine):

30 avril 2023: Nigeria - Zambie (17h00)

30 avril 2023: Maroc - Afrique du Sud (20h00)

03 mai 2023 : Nigeria - Maroc (17h00)

03 mai 2023 : Afrique du Sud - Zambie (20h00)

06 mai 2023 : Afrique du Sud - Nigeria (20h00)

06 mai 2023 (Nelson Mandela): Zambie - Maroc (20h00)

Groupe C (19 mai 1956/Annaba):

01 mai 2023: Cameroun - Sud-Soudan (17h00)

01 mai 2023: Mali - Burkina Faso (20h00)

04 mai 2023: Cameroun - Mali (17h00)

04 mai 2023: Burkina Faso - Sud-Soudan (20h00)

07 mai 2023: Burkina Faso - Cameroun (20h00)

07 mai 2023 (Constantine): Sud-Soudan - Mali (20h00)

Quart de finale:

10 mai 2023:

Quart de finale 1 : 1er groupe A - 3e groupe C ou B (Nelson Mandela à 17h00)

Quart de finale 2 : 1er groupe B - 2e groupe A (Constantine à 20h00)

11 mai 2023:

Quart de finale 3 : 1er groupe C - 3e groupe A ou B (Annaba à 17h00)

Quart de finale 4 : 2e groupe B - 2e groupe C (Nelson Mandela à 20h00)

14 mai 2023:

Demi-finale 1 : qualifié QF 1 - qualifié QF 4 (Annaba à 17h00)

Demi-finale 2 : Qualifié QF2 - qualifié QF 3 (Constantine à 20h00)

18 mai 2023: Annaba à 20h00:

Match pour la 3e place

19 mai 2023: au stade Nelson Mandela à Baraki (20h00):

Match de la finale.

La liste des joueurs de l'Algérie retenus pour le tournoi

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) Arezki Remmane a retenu 26 joueurs, dont neuf évoluant à l'étranger pour jouer la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023) prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai.

Liste des 26 joueurs convoqués:

Gardiens de but: Mastias Hammache (FC Montréal/ Canada), Bouteldja Mehdi (Académie FAF), Hamadi Tarek (Paradou AC)

Défenseurs: Gassi Yakoub (ACA/ FAF), Yaâkoubi Nadir (ACA/ FAF), Badani Younés (Paradou AC), Ban Abdelkader Fadi (ACA/FAF), Ben Idder Abdelhak (Paradou AC), Nemer Ziad Nadjim Eddine (ACA/ FAF), Arous Adem Houcine (AJ Auxerre/ France), Amem Faiz (ACA/ FAF), Bouaouiche Rami (ACA/ FAF)

Milieux: Abed Anes (Paradou AC), Benali Younés (FC Nantes/ France), Limane Allaeddine (ACA/FAF), Galou Amine (PAC), Delaveau Yanis Ferhat (AS Nancy/ France), Belkaid Youcef (Paradou AC), Abdelmoudjib Mohamed (Hercules De Alicante /Espagne)

Attaquants: Yazid Issam (CR Belouizdad), Beltaief Ziyed (AC Ajaccio/ France), Chetioui Shain (Havre AC/France), Kessassi Fethi (ACA/ FAF), Anatouf Moslem (ACA/FAF), Mohamed Ali Saleh Ziad (Zamalek/Egypte), Bahlouli Djibril Helies (O. Lyon / France).