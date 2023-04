Maroc: Une 'journée du Royaume du Maroc' sera organisée le 30 novembre de chaque année au Congrès péruvien

"La journée du Royaume du Maroc" au sein du Congrès péruvien a été officiellement institutionnalisée et sera célébrée le 30 novembre de chaque année, date anniversaire de la visite de SM le Roi Mohammed VI au Congrès du Pérou en 2004.

Un communiqué de l'ambassade du Maroc à Lima souligne que cette décision a été adoptée à l'initiative du groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc au Congrès, qui a tenu mardi au siège de l'institution législative sa deuxième réunion institutionnelle.

L'initiative a été entérinée à l'unanimité des membres du groupe d'amitié, réuni sous la présidence d'Ernesto Bustamante Donayre, en présence d'Alva Maria Prieto, ex-présidente du Congrès et présidente en exercice de la Commission des Affaires Étrangères, ainsi que les autres membres du groupe représentant les différentes formations politiques du pays andin.

Le communiqué rappelle que le choix porté sur la date du 30 novembre pour célébrer «La journée du Royaume du Maroc» au Congrès vise à commémorer la visite au Congrès péruvien de SM le Roi, rappelant la rencontre du Souverain avec le Président du Congrès de l'époque M. Antero Flores-Aráoz.

La même source souligne que «l'institutionnalisation officielle de «La journée du Royaume du Maroc" au Congrès de la République démontre l'excellence des relations législatives entre les deux pays et le vif intérêt manifesté par les membres du groupe parlementaire à renforcer davantage ces liens d'amitié et à promouvoir l'échange d'informations et d'expériences, le dialogue, la coopération parlementaire et la concertation sur des sujets d'intérêt commun.

A cette occasion, «le groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc a réitéré la position du congrès en faveur du plan d'autonomie et de la souveraineté du Royaume sur l'ensemble du Sahara marocain, espérant une reconnaissance formelle du gouvernement péruvien de la proposition marocaine, unique solution au différend régional autour du Sahara, notamment dans le contexte international actuel».

A rappeler que SM le Roi avait effectué en 2004 une visite officielle au Pérou, dans le cadre d'une tournée dans la région latino-américaine qui l'avait conduit notamment au Mexique, au Brésil, au Chili et en Argentine.

Cette visite, la première d'un chef d'Etat arabe et musulman au Pérou, avait insufflé une nouvelle dynamique aux relations entre le Maroc et cette région aux plans politique, économique, commercial et culturel et ouvert de larges perspectives à une coopération bilatérale prometteuse.