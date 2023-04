Congo-Kinshasa: Les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2 impayés depuis plus de 2 mois

Les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2(Kasaï) sont impayés depuis plus de deux mois, a déploré, vendredi 28 avril, la confédération syndicale du Congo.

Dans une interview accordée à Radio Okapi, le délégué permanent de la confédération syndicale du Congo dans l'espace grand Kasaï, Sylvain Nkashama a indiqué le problème se trouverait non pas au niveau de la Caritas qui paye ces enseignants mais au niveau de la Banque centrale qui, selon ses informations, n'a pas suffisamment des liquidités.

« Depuis deux mois, les enseignants de la province éducationnelle Kasai 2 ne sont pas payés : Idiofa, Dekese, Kole, ne sont pas payés. Même à Mweka tout le monde n'est pas payé, pourquoi ? Par manque des liquidités à la Banque centrale. Nous sommes allés voir les autorités de l'IFOD (NDRL Institution financière pour les oeuvres de développement) et la Caritas, on s'est rendu compte que la situation n'incombe pas à la Caritas mais au gouvernement central » a expliqué Sylvain Nkashama.

D'après ce syndicaliste, ce manque des liquidités à la Banque centrale pénalise les enseignants ainsi que les activités de préparation des préliminaires de la session de l'examen d'Etat.

« A Kutu, il y a les enfants qui doivent passer les préliminaires et comment on doit aussi préparer ces préliminaires-là, s'il n'y a pas des liquidités à la Banque centrale, ça sera compliqué. Et pour le mois de mars on a donné les billets de 100 francs congolais et les billets de 200 francs congolais, comment on peut faire transporter ça pour faire arriver cela à Kutu, idiofa, à Dekese, à Mweka ou à Ilebo ? C'est très difficile ! », a-t-il deploré.

D'où son appel au gouvernement central afin de décanter cette situation :

« C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de se démener pour que cette situation soit décantée le plus vite que possible. Et nous demandons aussi à la Caritas de se préparer, de mettre tous les moyens en jeu pour qu'on puisse voir comment expédier cet argent ici rapidement ».