Cote d'Ivoire: Education nationale- Le gouvernement annonce 37 collèges de proximité livrés dans 18 mois

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a présidé, le jeudi 27 avril 2023 à Abidjan, la cérémonie de signature groupée des marchés de 37 collèges de proximité dont la date de livraison est prévue dans 18 mois. Rapportent des sources officielles à Abidjan. Un collège de proximité, faut-il le noter, est un établissement de petite taille construit dans les zones reculées du pays afin d’être plus proches des populations rurales.

Selon le Chef du gouvernement ivoirien, « Ces collèges sont désirés par les populations. Des milliers d’enfants les attendent. Nous n’avons pas le droit de décevoir. Il en va de l’avenir de ce pays et des générations qui doivent poursuivre notre œuvre de redressement et de développement. Notre engagement est donc entier, notre détermination absolue »

Ces établissements seront construits dans les directions régionales de Boundiali, Katiola Ferkéssédougou, Korhogo, Issia, Sassandra, Soubré, Gagnoa et Divo pour un montant total de 11,7 milliards de Francs Cfa financé par le Contrat de désendettement et de développement (C2D).

Ces travaux traduisent la manifestation de la volonté inébranlable du gouvernement d’apporter à tous les jeunes Ivoiriens, où qu’ils soient et quels que soient leurs milieux d’origine, une éducation de qualité, un soutien et un encadrement nécessaires pour leur épanouissement et leur insertion.

Réalisés pour la plupart en zone rurale, ces collèges de proximité, selon le Chef du gouvernement permettront à la Côte d’Ivoire de renforcer son capital humain. La Convention d’approbation de ces marchés a été signée par le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo et de la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné.