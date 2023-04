Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du29 Avril 2023

Guinée : Affaires militaires- Mamadi Doumbouya dissout le bataillon de la sécurité présidentielle

Cette mesure intervient soixante-douze heures après le limogeage du patron des services de renseignements militaires. Dans un décret, Mamadi Doumbouya, actuel président de la Guinée a annoncé la dissolution du bataillon de la sécurité présidentielle (Bsp).Cette décision n’a pas été motivée dans le décret qui a été lu le jeudi 27 avril sur les antennes de la télévision nationale (Rtg).Le colonel Mamadi Doumbouya précise que le ministre de la Défense nationale et le chef d’État- major général des armées, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre correcte de ce décret.C’est la décision qui touche la grande muette en moins de 72 heures et elle coïncide avec la traque contre le féticheur, Möfa Sory Douno qui a prédit la chute dans 18 ou 28 jours de l’actuelle junte au pouvoir. Mais depuis avril dernier, des informations annoncent l’évasion du commandant Aly Camara, chef des opérations des Forces Spéciales. Cet officier a joué un rôle important lors du renversement du régime d’Alpha Condé dans la matinée du 05 septembre 2021. (Source : Apa)

Côte d’Ivoire : Réformes à l’Université Nangui Abrogoua- Un enseignant- chercheur fait des propositions de

Les enseignants de l'Ufr Sciences et technologies des aliments (Sta) de l'Université Nangui Abrogoua (Una) se sont retrouvés le 27 avril 2023 dans le cadre du 2e numéro de la tribune mensuelle dénommée « C' la pause Sta ». Cette tribune dédiée aux enseignants chercheurs leur permet de se retrouver de façon mensuelle pour échanger sur différentes thématiques. Pour ce 2e numéro de «C' la pause Sta», il est revenu au Dr Charlemagne Nindjin du Laboratoire de biochimie alimentaire et de technologie des produits tropicaux d'exposer sur le thème: « Propositions de réformes à l'Université encourageant l'approche chaîne des valeurs dans les projets de recherche et la culture entrepreneuriale auprès des apprenants: le cas du Laboratoire de biochimie alimentaire et technologie des produits tropicaux ». (Source :Fratmat.info)

Mali : Réconciliation nationale- Des ex-rebelles de l’Azawad exigent la libération de leurs combattants

Les ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma), signataires de l’accord de paix de 2015, exigent la libération de leurs combattants arrêtés le 23 avril à Chimam, dans le nord-est du Mali. La Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma) hausse le ton, cinq jours après l’arrestation de douze de ses combattants. Deux d’entre eux avaient été libérés et avaient été intégrés dans l’armée malienne dans le cadre de l’accord de paix de 2015. Les dix autres sont en revanche toujours détenus et considérés comme des « terroristes » par Bamako. Dans un communiqué daté de jeudi 27 et diffusé le 28 avril, la Cma accuse les « Fama (Forces armées maliennes) et leurs partenaires de Wagner » d’avoir interpelé ses combattants alors qu’ils étaient « munis de leur ordre de mission », et d’avoir à cette occasion « séquestré des populations civiles » à qui ils auraient même volé « une importante somme d’argent ».(Source :Acp)

Burkina Faso : Entrave à la liberté d’expression- Arrestation de l’activiste Wendpouiré Charles Sawadogo

L’activiste est connu pour les alertes qu’il lance sur les exactions et mouvements des groupes terroristes. Le Collectif des journalistes, activistes et leaders d’opinion victimes de menaces au Burkina a annoncé, jeudi 27 avril 2023, l’interpellation du lanceur d’alertes, sur instruction des autorités. Le Collectif a expliqué que Wendpouire Charles Sawadogo a été « convoqué et auditionné » par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BLCCL). « Il lui serait reproché le délit d’intelligence avec l’étranger en vue de destituer le régime en place », a indiqué Dr Arouna Louré, porte-parole du Collectif. Le Collectif a qualifié l'arrestation d’un de ses membres » de « grossière » et a dénoncé une « cabale montée de toutes pièces pour mettre sous éteignoir un activiste qui dérange ». Le Collectif a exigé sa remise en liberté sans délais. (Source : Apa)

Sénégal : Aéroport de Toulouse- Une nouvelle ligne directe bientôt disponible

À partir de l'hiver prochain, l'aéroport de Toulouse desservira Dakar via une ligne directe. Un vol hebdomadaire sera proposé. Il y a encore du nouveau du côté de l'aéroport de Toulouse. Dans quelques mois, la plateforme aéroportuaire desservira Dakar, au Sénégal, via une ligne directe, proposée par la compagnie aérienne Transavia. La filiale low cost du groupe Air France-KLM proposera des vols directs Toulouse-Dakar à compter du 29 octobre 2023. Un trajet sera proposé chaque semaine, le dimanche. Les billets sont d'ores et déjà en vente. Pour découvrir le pays de la Teranga, il faudra compter au minimum 189 euros l'aller simple.

Rdc : Littérature- Lancement de la 3ème édition du prix littéraire dénommée « Yolande Elebe Ma Ndembo »

La 3ème édition du prix littéraire de la jeunesse dénommée « Yolande Elebe Ma Ndembo » a été lancée vendredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, par la présidente de l’Asbl « Nous et le livre », lors d’une conférence de presse, à l’occasion du 8ème anniversaire de cette structure.« Nous organisons ce prix dédié à une femme pionnière dans la littérature, pour montrer aux jeunes générations qu’il y a des modèles qu’on doit imiter parce que des fois on se dit qu’il n’y a pas de repères, mais il y en a, c’est dans ce cadre là que nous organisons ce prix. Cette année, on travaille avec 10 écoles, qui vont nous présenter au moins 10 candidats par établissement. Ce qui nous donne un total de 100 élèves », a déclaré la présidente de l’Asbl précitée Jenny Kilele. (Source : Acp)

Maroc : Santé- inauguration du CHU « Mohammed VI » de Tanger

Le Roi Mohammed VI a procédé, vendredi à Tanger à l’inauguration du Centre Hospitalier Universitaire (Chu) "Mohammed VI", un pôle médical d’excellence qui permettra, grâce à sa Faculté de Médecine et de Pharmacie, de structurer l’offre de soins au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, d’attirer les nouvelles compétences médicales et d’offrir une formation de pointe pour les nouvelles générations de professionnels. Avec une capacité d’accueil de 797 lits, le nouveau Chu de Tanger se trouve au cœur d'un écosystème dédié à la santé. Il a ainsi été réalisé sur un terrain de 23 hectares (110.000 m2 couverts) contigu au Centre régional d’Oncologie, proche de l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS), et bordé au nord-est par la Faculté de Médecine et de Pharmacie. ( Source :Map)

Togo : 63è anniversaire de l’indépendance- Le chef de l’Etat a ranimé la flamme de l’indépendance

Le président Faure Essozimna Gnassingbé a procédé à la ranimation de la flamme de l’indépendance le mercredi 26 avril, veille de la fête de l’indépendance. Cette cérémonie, qui donne le ton aux festivités officielles du 63e anniversaire de l’accession du Togo à la souveraineté internationale, s’est déroulée en présence du Premier ministre Victoire Tomégah-Dogbé, de la présidente de l’Assemblée nationale, Yawa Djigbodi-Tsègan, des membres du gouvernement, des représentants d’institutions nationales et internationales, de partis politiques, ainsi que de diverses autres personnalités. (Source : Togopresse)

Une sélection de Bamba Moussa