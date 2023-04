Congo-Brazzaville: Lutte contre le paludisme - Des communautés sensibilisées à la gratuité des services

En rapport avec la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril sur le thème « Il est temps de parvenir à zéro cas de paludisme : investir, innover, mettre en oeuvre », les organisations non gouvernementales Catholic relief service (CRS) et Club jeunesse infrastructures et développement (CJID), ont sensibilisé, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), des Brazzavillois à la gratuité des services dans les formations sanitaires.

La réunion communautaire s'est tenue au Centre de santé intégré (CSI) de Kinsoundi, dans l'arrondissement 1, Makélékélé. Elle a permis aux organisateurs de sensibiliser les usagers aux médicaments et intrants de la gratuité du paludisme financés par le projet Fonds mondial et d'échanger sur les services de santé concernés. Les objectifs spécifiques étant d'encourager les femmes enceintes et les enfants de moins de 14 ans à fréquenter les CSI bénéficiaires du projet ; sensibiliser les habitants de Kinsoundi, leaders d'opinion, responsables des quartiers et autres aux médicaments, intrants et services concernés par cette gratuité.

Le délégué général du CJID, Mérols Diabankana Diabs, a rappelé que chaque année, près de 250 millions de personnes sont affectées par le paludisme. La plupart des cas de décès dus à cette pandémie surviennent en Afrique subsaharienne, où cette maladie fait aussi sérieusement obstacle au développement économique et social. On estime à plus de 12 milliards la perte du produit intérieur brut due au paludisme, alors qu'une fraction de cette somme suffirait à le maîtriser.

« La plupart de cas de paludisme en Afrique subsaharienne sont dus au Plasmodium falciparum, la forme la plus grave car potentiellement mortelle de la maladie. Cette région héberge aussi les espèces de moustiques les plus efficaces, et donc mortels, qui transmettent la maladie. De nombreux pays africains étaient, en outre, privés des infrastructures et des ressources nécessaires pour organiser des campagnes antipaludiques durables et peu d'entre eux ont donc bénéficié des efforts déployés de longue date pour éradiquer le paludisme », a-t-il précisé.

Selon Mérols Diabankana Diabs, dans certaines zones les parasites du paludisme échappent à la détection par les tests de diagnostic rapide, représentant une menace notable pour le diagnostic et le traitement précoces de la maladie. Citant les autres menaces pour la lutte contre le paludisme sur le continent africain, il a parlé de la résistance croissante des parasites aux schémas thérapeutiques antipaludiques et une espèce de moustiques invasive qui s'adapte facilement aux environnements urbains.

Pour marquer cette Journée mondiale du paludisme, le CJID a organisé une sensibilisation par la distribution de flyers dans les formations sanitaires de Ngassa, Raymond Poaty, 18 Mamba, Diata.

Créé en décembre 2003, le CJID est une organisation non gouvernementale actrice du développement social et solidaire au profit de la jeunesse, du genre et de la promotion de la santé. Ses domaines d'intervention étant l'encadrement socio-éducatif ; la formation et l'employabilité des jeunes ; l'inclusion sociale et l'insertion ; le développement durable et les activités transversales. Il assure l'appui opérationnel du CRS dans les départements de Brazzaville, de la Lékoumou, des Plateaux et du Pool.