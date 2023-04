Congo-Kinshasa: Fécofa - La révolution Mosengo ...

Le bureau du Conseil de la Fédération internationale de football association (Fifa), au cours d'une réunion de travail tenue le 24 avril, à Kinshasa, a pris la décision de nommer un Comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), conformément à l'article 8 alinea 2 des statuts de la Fifa.

La révolution au sein de l'instance faîtière du football congolais est menée par Veron Mosengo Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football association (CAF), accompagné de quelques membres et experts de la Fifa. D'après le site officiel de la Fifa qui livre l'information, le Comité de normalisation prendra fin au plus tard le 30 novembre 2023.

Mais avant, ce comité doit accomplir sa mission : « Il est question pour ce comité de : gérer les affaires courantes de la Fécofa ; veiller à ce que les membres des comités électoraux soient élus par le congrès de la Fécofa en accord avec les nouveaux statuts et le nouveau code électoral de la Fédération approuvés le 15 septembre 2022 ; veiller à ce que l'élection des membres et des affiliés (ligues, districts, etc.) de la Fécofa ait lieu en temps utile ; veiller à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la Fécofa soit organisée en accord avec le nouveau cadre statutaire de la fédération ».

La Fifa indiquait sur son site que « Le comité de normalisation se composera d'un nombre opportun de membres, désignés conjointement par la Fifa et la CAF dans les plus brefs délais. Tous ces membres feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la Commission de contrôle de la Fifa, conformément au règlement de gouvernance de la Fifa. Aucun d'entre eux ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections de la Fécofa, quelles que soient les circonstances ».

Aucun membre du Comité exécutif sortant de la Fécofa n'a pris part à cette réunion. Cependant, l'on a noté la présence du sélectionneur des Léopards A, Sébastien Desabre, des cadres de la direction technique nationale, des dirigeants des clubs et quelques membres de la commission de gestion de la Ligue nationale de football.

La Conférence de presse...

Le 25 avril à Kinshasa, la presse a été conviée à une conférence de presse animée par le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo, accompagné de deux experts de la Fifa, Jean Jacques Marcel, responsable de gouvernance des AM de la CAF, et Rolf Tanner, Head of MA, gouvernance de la Fifa, ainsi que de Gelson Fernandes, directeur des associations membres d'Afrique de la Fifa.

« Cette conférence de presse a pour but de présenter pourquoi, comment, dans quel cadre et dans quel but la CAF et la Fifa vont intervenir à la Fécofa, membre statutaire de ces deux institutions faitières et d'informer toute la famille du football congolais. Une feuille de route avait été élaboré. Elle contenait les engagements pris par les parties (Fifa-CAF-Fécofa) jusqu'à l'élection régulière d'une nouvelle équipe dirigeante, qui aurait dû avoir lieu jusqu'au 31 juillet 2022 », a-t-il circonscrit.

Lors de ce face-à-face avec les journalistes, Veron Mosengo a donné des éclaircissements supplémentaires sur ledit comité de normalisation, rappelant que ses membres ont été choisis pour leur compétence et leur indépendance par rapport aux dirigeants antérieurs de la Fécofa. « Tous ces membres feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la Fifa, conformément au règlement de gouvernance.

La confirmation à leur poste sera soumise au résultat dudit contrôle d'éligibilité. Il est aussi à préciser qu'aucun des membres du comité de normalisation ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections à venir au sein de la Fécofa, y compris en cas de révocation de leur statut de membre du comité de normalisation ou de démission », a soutenu le secrétaire général de la CAF. Il a ajouté: « Le ministre des Sports, François Kabulo, est informé de cette décision. Il soutient cette démarche qui respecte l'indépendance organisationnelle de la Fécofa par rapport aux autorités étatiques ».

Confirmant donc son installation, Veron Mosengo a affirmé que le Comité de normalisation à la Fécofa est dirigé par Dieudonné Sambi Selelutu, directeur chargé des finances Fifa/CAF de la Fécofa. Il est assisté du chargé des affaires juridiques Fifa/CAF, Guy Kabeya Mwana Kalala. « Les autres membres seront soumis à une interview avant d'être confirmés dans le comité de normalisation », a-t-il dit. Les noms des autres membres repris avant confirmation sont Olive Kiloha, Emmanuel Kande et Zéphyr Kanyinda, tous les trois issus de l'ancienne Fécofa.

Veron Mosengo a fait le rappel des faits et du contexte ayant poussé la Fifa et la CAF à exiger, en 2021, l'annulation de l'assemblée générale élective de la Fécofa, la prolongation exceptionnelle du mandat du Comité exécutif et à établir une feuille de route à suivre avec le soutien de deux délégués Fifa/CAF jusqu'à la tenue des élections conformes aux exigences de ces deux instances internationales du football. « L'intention de cette feuille de route était de préserver autant que possible l'image de l'institution Fécofa en lui évitant la tutelle complète d'un comité de normalisation, tout en lui donnant des soutiens pour se redresser, malheureusement, l'occasion n'a pas été saisie », a fait remarquer Veron Mosengo.

« La prolongation temporaire du mandat du comité exécutif en place de la Fécofa n'a pas permis, malgré le soutien apporté par les deux délégués Fifa/CAF, de mener la Fécofa aux élections régulières comme prévu. La Fécofa, et avec elle le football congolais, se trouve dans une situation irrégulière, malsaine et de blocage que les instances supérieures du football ne peuvent laisser perdurer au sein d'une de leurs associations membres », a-t-il conclu.

C'est donc une véritable révolution qu'a enclenchée la Fifa, à travers le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo, avec l'installation du comité de normalisation à la Fécofa.