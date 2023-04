Afrique: Congrès panafricain - Le lancement de la 9e édition aura lieu le 22 mai à Lomé

La capitale togolaise abritera, le 22 mai prochain, la conférence de presse du lancement officiel du neuvième Congrès panafricain, selon le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey.

Le ministre togolais des Affaires étrangères a donné l'information à l'issue de la cinquième réunion (virtuelle) du Haut comité ministériel ayant eu pour objet "2021-2031 : la décennie des racines africaines et des diasporas", proposition togolaise adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) en 2021.

Cette activité donnera le ton aux préparatifs de ce congrès programmé en 2024, au Togo, et qui devrait réunir des dizaines de délégations autour du renouveau du panafricanisme et de la place du continent dans la gouvernance mondiale.

Pour rappel, les congrès panafricains sont une série de rencontres organisées depuis 1919 afin de traiter des problèmes auxquels l'Afrique (et plus récemment sa diaspora) est confrontée. Le dernier congrès s'est tenu il y a huit ans, à Accra, au Ghana.

Notons également que l'initiative à propos de "La décennie des racines africaines et des diasporas" était présentée à Addis-Abeba, et actée au deuxième jour du trente-quatrième sommet de l'UA, lors des travaux dirigés par le président en exercice, Félix Tshisekedi, et suivis, du côté togolais, par le Premier ministre Victoire Dogbé, représentant son chef d'État.

Inspirée du modèle déjà mis en oeuvre avec les Togolais de l'extérieur, la décennie des racines africaines vise à faire des diasporas africaines des acteurs de premier plan du développement du continent. Ceci, via une meilleure implication des Africains de l'extérieur, le renforcement des liens entre les Afro-descendants, les communautés de racine africaine et leur terre-mère.

Une plateforme panafricaine de préparation et de promotion des projets, initiatives et événements portant sur les racines et les diasporas africaines sera bientôt lancée dans ce sens. Le Togo, fer de lance du projet, devrait également accueillir le premier forum économique des diasporas africaines.