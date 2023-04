Sénégal: Suspendu depuis quatre ans - Le Grand Prix du Chef de l'État pour l'enseignant relancé cette année

Institué par décret, en avril 2017, le « Grand Prix du Chef de l'État pour l'enseignant » (Gpce) est relancé, cette année, par le Ministère de l'Éducation nationale, après une suspension de quatre ans.

Créé pour repositionner les ressources humaines au coeur du système éducatif sénégalais, le Grand prix du Chef de l'État pour l'enseignant est relancé, cette année, par le Ministère de l'Éducation nationale, informe un communiqué. Déjà organisée en 2017 et 2018, cette initiative est instituée par décret présidentiel en avril 2017. Elle s'inscrit dans la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État en matière d'éducation et de formation, a-t-on indiqué.

Le Ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, a d'ailleurs procédé, le mardi dernier, à l'installation du jury national devant « sélectionner l'enseignant modèle pour l'édition 2023 », renseigne le document. Il y est mentionné que « le "Grand prix pour l'enseignant" a pour objectif principal la revalorisation du statut de la fonction enseignante ».

Ibrahima Ndiathie, Inspecteur de l'éducation, ancien Directeur des ressources humaines (Drh) du Ministère de l'Éducation nationale et actuel Conseiller technique N°1 du Ministre Cheikh Oumar Anne, a été porté à la tête du jury, indique la source. « C'est un homme du sérail qui a traversé tout le système éducatif et dont la probité morale, la rigueur et le professionnalisme ne souffrent d'aucune ambiguïté », a fait noter le Ministre, cité dans le document. Il rappelle que le jury est constitué de hauts fonctionnaires de l'État, des représentants de la Primature, de la Présidence de la République, des membres de la société civile, entre autres personnalités.

Cheikh Oumar Anne, en saluant la démarche inclusive du Ministère de l'Éducation, a rappelé aux acteurs de l'éducation « que le "Grand Prix du Chef de l'État pour l'enseignant" récompense un enseignant craie en main dont les qualités humaines et professionnelles et le comportement au sein de la communauté méritent d'être loués et portés à la connaissance de tous ».

En 2017, le Président de la République, Macky Sall, avait lui-même présidé la cérémonie de la première édition du Grand Prix du Chef de l'État pour l'enseignant (Gpce), au Grand Théâtre de Dakar. Assane Ndiaye, professeur au lycée Mbacké 2, avait remporté le premier Prix. Celui-ci était doté d'une enveloppe de 20 millions de FCfa. Outre cette enveloppe financière, le Gpce est constitué d'une récompense comportant une médaille, un diplôme et une décoration dans les ordres nationaux.