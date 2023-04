Afrique: Ligue des champions d'Afrique (1/4 de finale-retour) - Le CRB en quête de miracle, la JSK veut y croire

ALGER — Le CR Belouizdad et la JS Kabylie, les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, dos au mur, tenteront de renverser la vapeur en déplacement face respectivement aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et aux Tunisiens de l'ES Tunis, à l'occasion des 1/4 de finale (retour) de l'épreuve, prévus vendredi et samedi.

Sèchement battu au stade Nelson Mandela de Baraki (1-4), le Chabab s'est déplacé à Pretoria pour tenter de sauver l'honneur face à un adversaire qui a survolé la première manche sur tous les plans, et qui aurait pu s'imposer sur un score plus lourd.

"Après cette lourde défaite, c'est difficile d'avoir le moral. Le staff technique s'est réuni avec les joueurs pour un travail psychologique, et surtout évoquer ce qui n'a pas marché en match aller. Nous nous sommes lancés un défi. C'est vrai que nous avons été battus par un adversaire coriace sur un score lourd, mais en football tout reste possible. Nous avons commis des erreurs chez nous, le plus important est de retrouver notre niveau et donner une belle image du club. Nous allons défendre crânement nos chances jusqu'au bout", a affirmé l'entraîneur-adjoint du CRB le Tunisien Nader El-Hebiri.

Sur le plan de l'effectif, le triple champion d'Algérie sera privé des services de trois joueurs clés pour cause de blessures : le défenseur Mouad Haddad, et les deux milieux de terrain, Zakaria Draoui et Houssem-Eddine Mrezigue.

Ce match sera dirigé par le Mauritanien Abdelaziz Bouh, assisté de son compatriote Hamedine Diba, et le Mozambicain Arsénio Chadreque.

Si le Chabab aura une mission très difficile voir impossible, la JS Kabylie, battue à domicile par les Tunisiens de l'ES Tunis (0-1), abordera cette seconde manche avec l'intention de renverser la vapeur et créer l'exploit au stade Hamadi Agrebi de Radès.

"L'EST était prenable au match aller chez nous, et elle peut l'être lors de la seconde manche. Il ne faut pas baisser les bras, on n'ira pas en victime expiatoire. Ils nous ont mis un but et c'est nous qui leur avons donné, pourquoi on ne serait pas capable de leur planter un but chez eux, tout reste jouable. Le score de 1-0 est un piège pour l'adversaire. On sera dans l'obligation d'ouvrir le jeu et d'essayer d'aller marquer tout en faisant attention de ne pas encaisser", a affirmé le coach des "Canaris" Miloud Hamdi, dont l'avenir est incertain.

La JSK devra encore une fois faire sans son capitaine et défenseur Badreddine Souyad, en phase de reprise et absent depuis plus d'un mois.

Côté tunisien, l'Espérance, qui reste sur une victoire mercredi en championnat face à l'ES Sahel (1-0), sera privée des services de trois joueurs à vocation offensive : l'attaquant algérien Riyad Benayad, et les deux milieux offensifs le Tunisien Anis Badri et le Libyen Hamdi El-Houni.

En cas de qualification, la formation de la ville des Genêts affrontera le vainqueur de l'autre quart de finale entre le Raja Casablanca et Al-Ahly SC d'Egypte.

La rencontre ES Tunis- JS Kabylie sera dirigée par Jean-Jacques Ndala Ngambo de la RD Congo, assisté du Sud-Africain Zakhele Thusi Granville Siwela et du Malien Boubou Traoré.

Le programme

Programme des quarts de finale (retour) de la Ligue des Champions d'Afrique de football, prévus vendredi et samedi (heures algériennes):

Vendredi, 28 avril:

Aller

Wydad Casablanca (MAR) - Simba SC (TAN) (0-1) 20h00

Samedi, 29 Avril:

Mamelodi Sundowns (RSA) - CR Belouizdad (ALG) (4-1) 14h00

Raja Casablanca (MAR) - Al-Ahly SC (EGY) (0-2) 20h00

ES Tunis (TUN) - JS Kabylie (ALG) (1-0) 20h00.