Afrique de l'Ouest: Bourse - Fortunes diverses pour les indicateurs clés de la BRVM en fin de semaine.

Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)ont connu des fortunes diverses à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 28 avril 2023.

La valeur des transactions s'est établie à 340,519 millions de FCFA contre 759,675 millions de FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 23,802 milliards, passant de 7342,934 milliards de FCFA la veille à 7366,736 milliards de FCFA ce 28 avril.

Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 14,189 milliards, à 9962,338 milliards de FCFA contre 9948,149 milliards de FCFA le 27 avril.

L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une de 0,32% à 99,35 points contre 197,38 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s'est rehaussé de 0,30% à 99,35 points contre 99,05points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,35% à 101,61 points contre 101,97 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 1 075 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 6,26% à 7 810 FCFA), Total Sénégal (plus 5,48% à 2 600 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 3,09% à 5 000 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 2,81% à 5 495 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,31% à 1 015 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 5,42% à 2 790 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,20% à 1 140 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 3,56% à 4 340 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (moins 2,05% à 2 150 FCFA).