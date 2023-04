Afrique de l'Ouest: Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO - George Agyekum Nana Donkor reconduit pour un nouveau mandat

Le Conseil des gouverneurs de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), composé des ministres des Finances et/ou de la Planification économique des quinze États membres de la Cedeao, a reconduit à l'unanimité George Agyekum Nana Donkor à la présidence de la banque pour un second mandat de cinq ans à compter du 1er février 2024.

Selon un communiqué de presse, cette nomination a eu lieu au cours de la 21ème session ordinaire du Conseil des Gouverneurs qui s'est tenue le 5 avril 2023.

«Dans sa prise de décision, le Conseil des gouverneurs a tenu compte des progrès réalisés par la Banque depuis la prise de fonction de M. Donkor en janvier 2020. Les réalisations notables enregistrées sous sa direction comprennent la réduction du ratio des prêts non performants (Npl) de la Banque passant de plus de 8 % à 4,28 %, le recouvrement de 77,5 millions USD au titre des arriérés de capital, la croissance du bilan de 36,8 % en 2022, deux émissions consécutives d'obligations sur le marché financier de l'Uemoa couronnées de succès et l'amélioration de la qualité du portefeuille de la Banque », renseigne le communiqué.

Le Conseil a également exprimé sa satisfaction quant à l'amélioration de la notation de crédit de la Banque, actuellement B2 avec une perspective stable par les agences de notation Moody's et Fitch, ce qui constitue la meilleure notation jamais obtenue dans l'histoire de la Banque, et reflète également le renouvellement de la confiance des investisseurs, malgré le contexte économique mondial difficile causé par la pandémie de la Covid-19 et la crise Ukraine-Russie. Dans son allocution, le président sortant du Conseil des gouverneurs, vice-Premier ministre et ministre des Finances, du Développement des entreprises et de l'économie numérique de la République du Cap Vert, Olavo Avelino Garcia Correia, PhD a déclaré que le Conseil des Gouverneurs était fermement convaincu du leadership de M. Donkor pour amener la Banque à un niveau supérieur.

Le Conseil d'administration de la Banque, qui a recommandé au Conseil des Gouverneurs de renouveler le mandat de M. Donkor, l'a décrit comme étant un homme aux références professionnelles indéniables et un dirigeant pragmatique qui a mis en oeuvre plusieurs initiatives louables à la tête de la Banque, avec des résultats positifs. Dans sa réponse, M. Donkor s'est engagé à continuer à travailler avec les ministres et le Conseil pour faire progresser la Banque, avec l'objectif d'en faire la première institution financière de la région, tout en soutenant les Etats membres pour assurer le développement socio-économique.