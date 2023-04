Angola: L'Assemblée nationale appelle à une gestion transparente des biens publics

Luanda — Le président par intérim de l'Assemblée nationale (AN), Américo Cuononoca, a exhorté, ce vendredi, à Luanda, les gestionnaires, titulaires et autres agents publics à opter pour la bonne gouvernance afin d'atteindre le développement durable et la stabilité économique.

S'exprimant à l'ouverture du Forum sur la politique d'intégrité, promu par l'Association angolaise d'éthique et de durabilité (AAES), le député, premier vice-président de l'AN, a déclaré que si les gestionnaires des affaires publiques n'observent pas la transparence, l'improbité et l'éthique, il ne sera pas possible de réaliser les programmes du Gouvernement.

«Il n'est pas commode pour les chefs d'entreprise d'échapper au fisc, compte tenu des conséquences pour l'économie.

Par conséquent, les institutions de contrôle doivent faire preuve de rigueur dans leurs actions », a-t-il averti.

Américo Cuononoca a déclaré que les auditeurs jouent un rôle crucial dans la transmission de la confiance aux agents économiques, influençant les décisions d'investissement, ainsi que le comportement des contribuables.

Pour le parlementaire, la corruption a plusieurs