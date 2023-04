Angola: Le secteur privé appelé à créer des stratégies d'autosuffisance dans le pays

Lubango — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, a réitéré vendredi le défi lancé au secteur privé de créer des stratégies et des mécanismes qui fassent de l'Angola un pays autosuffisant en nourriture et autres biens de consommation essentiels.

Le dirigeant, qui s'exprimait à la clôture du deuxième Conseil consultatif de son portefeuille, a fait référence au fait qu'un tel défi est possible grâce au binôme production agricole - transformation industrielle, avec l'entrée en exécution des plans nationaux pour les céréales, la pêche et l'élevage (PLANAGRÃO , PLANAPESCAS et PLAPECUARIA).

Il a déclaré que les macro-plans susmentionnés ont pour objectifs fondamentaux l'augmentation de la production nationale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à dynamiser le secteur productif et a interpellé les agents économiques à trouver des stratégies pour diversifier l'économie angolaise et la rendre de moins en moins dépendante du secteur pétrolier.

"Notre rôle en tant qu'État est de garantir l'exécution des politiques publiques qui rendent possible toute activité économique favorable au développement, à la sécurité alimentaire, à la génération de revenus et à la promotion de la compétitivité au niveau national et régional, avec l'intention de, à moyen terme, faire de l'Angola un grand producteur, exportateur, moins importateur et prospère », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que l'objectif principal de l'événement était d'aligner la perspective stratégique du ministère de l'Industrie et du Commerce avec la vision des différents secteurs du pays, avec des opportunités de développement industriel et commercial, sur la base des différents programmes visant la croissance économique du pays, considérés comme des priorités de la gouvernance actuelle.

Il a souligné que les objectifs qui étaient à la base de la tenue du 2e Conseil consultatif ont été atteints, compte tenu de la portée et de la profondeur des sujets abordés et analysés.