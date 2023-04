Maroc: Le Wydad Casablanca en demi-finales, une cinquième fois record !

Le Wydad Athletic Club de Casablanca a atteint ce vendredi soir les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF pour la cinquième fois consécutive de leur histoire. Un record sur le continent !

L'équipe marocaine est en demi-finales au sortir des deux matchs face au Simba SC. Après une défaite 1-0 à l'aller, le Wydad Casablanca a battu 1-0 le club de la Tanzanie grâce au Sénégalais Bouly Sambou, avant de remporter 4-3 les tirs au but au Stade Mohammed-V du Maroc.

C'est la cinquième fois qu'une équipe atteint les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. C'est un exploit personnel pour les champions en titre du tournoi mais aussi un record dans toute l'histoire de la compétition africaine où le WAC a déjà été champion à trois reprises.

Le WAC détient aussi le record de la seule équipe à atteindre les quarts de finale de la LDC CAF à huit reprises. Autant dire qu'ils sont à jamais les premiers, comme la sélection nationale des Lions de l'Atlas. Car, le Maroc reste la première nation africaine en quarts de finale puis en demi-finales de la Coupe du monde de la FIFA.

Hero of the night! 🦸♂️

🔊 @CAFCLCC, Your Attention Please !

It's the only team in history that reached the quarter-finals 8 times in-a-row! ✍️ ✍️

🔄 NEW UPDATE

It's the only team in history that reached the SEMI-FINALS 5 times in-a-row! 😎😎

A new franchise record !💪#DimaWydad pic.twitter.com/1oGFErxrmZ

