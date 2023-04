Maroc: Le Wydad Casablanca élimine Simba et file en demi-finales

Le Wydad Athletic Club de Casablanca élimine le Simba SC de la Ligue des champions de la CAF aux portes des demi-finales. C'était ce vendredi, après une victoire 4-3 aux tirs au but suite à un nul 1-1 sur les deux matchs.

Une victoire 1-0 à domicile face au Wydad Casablanca en Tanzanie, a donné une légère avance au Simba Sports Club. Cela a été rattrapé dans le match décisif de ce soir au Stade Mohammed-V du Maroc. Il n'a fallu que 24 minutes aux hôtes pour refaire leur retard et mener 1-0, la réalisation du Sénégalais Bouly Sambou ayant ouvert le score.

Une partie dominée par le WAC :

S'en est suivie une période où les deux équipes ont créé des occasions dangereuses sans pouvoir être réalistes pour autant. Malgré qu'ils ont eu la possession de jeu, le WAC n'est jamais parvenu à faire douter les visiteurs devant le stade plein. Les fans ont assisté à une belle attaque des Marocains qui a montré sa détermination à marquer dans un match assez décisif.

Cependant, en face, la défense Tanzanienne s'est révélée très impériale jusqu'en fin de la seconde période, évitant à chaque occasion de créer des penaltys ou encore d'encaisser le second but fatal. Cela a conduit aux séances de tirs au but pour les départager. C'est à cette étape que le Simba SC a craqué, loupant deux occasions.

Avec cette victoire 4-3 aux tirs au but suite au nul 1-1 sur les deux rencontres, le WAC élimine Simba et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF à domicile. Une cinquième demi-finale d'affilée pour les champions en titre du tournoi. Un record !

Mission Accomplished: ✅

Wydad AC Secures Their Place in the Semi-Finals of the #TotalEnergiesCAFCL ! 🤩#DimaWydad pic.twitter.com/3R9MsYRJkt

-- Wydad Athletic Club (@WACofficiel) April 28, 2023

🔊 @CAFCLCC, Your Attention Please !

It's the only team in history that reached the quarter-finals 8 times in-a-row! ✍️ ✍️

🔄 NEW UPDATE

It's the only team in history that reached the SEMI-FINALS 5 times in-a-row! 😎😎

A new franchise record !💪#DimaWydad pic.twitter.com/1oGFErxrmZ

-- Wydad Athletic Club (@WACofficiel) April 28, 2023