Togo: « Ivoire Maintenance Togo » et ses agents collecteurs officiellement envoyés en mission près des ménages

Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu sur l'esplanade de la Mairie Annexe d'Akodesséwa (Commune de Golfe 1), le Maire principal de cette commune de Bè Afédomé, Joseph Gbloèkpo Koamy Gomado, a lancé officiellement les activités de pré collecte des ordures ménagères de la société Ivoire Maintenance Togo, dans son ressort territorial.

Dans un mot de circonstance, il a insisté sur quatre aspects dont doivent tenir compte les responsables de cette société mais également ses agents qui sont envoyés près des ménages pour collecter les ordures. Il s'agit des aspects techniques avec l'impératif d'une bonne gestion des engins et l'honnêteté par rapport au cahier de charge, les aspects environnemental, économique et social.

Le Maire Gomado a donc invité les agents à assurer une qualité de prestation pour amener les ménages déjà enrôlés, ceux sceptiques et leurs voisinages à s'abonner et à faire étendre la chaine de couverture des opérations de collectes dans la commune. Pour ce faires d'utiles conseils ont été prodigués, dont celle une écoute active de l'abonné pour rapporter les informations justes et aider à rendre efficace les interventions. Parce que, reste convaincu le premier citoyen de la commune de Golfe 1, c'est « lorsqu'on aura plus d'abonnés, on aura plus de recette, et que les agents pourront être mieux entretenus et les équipements renouvelés ».

Situant le contexte de ce lancement officiel, le Maire principal de Golfe 1, a indiqué, « nous avons fait une remise officielle des engins et le lancement officiel de la pré collecte des déchets. La gestion des ordures ménagères constitue pour notre commune un projet très important, ceci pour assurer la salubrité, vu l'impact sur la santé de nos populations.

Pour ces engins, mobilisés, nous avons tenu compte de la réalité sur le terrain, et c'est pour permettre un maillage de tout notre territoire. L'investissement est très lourd mais nous profitons de cette occasion pour faire un appel à toute notre population, que l'abonnement est obligatoire pour chaque ménage. Dans le sens où nous avons mobilisé beaucoup de moyens pour faire la mise à zéro, c'est-à-dire éliminer les dépotoirs sauvages, il en existe encore. Nous allons continuer cette activité ». Et il rassure de ce que tout est mis en oeuvre pour alléger la collaboration entre le prestataire et les ménages.

« Lors que tous les ménages seront abonnés, la pré collecte des ordures vers les destinations connues sera assurée. Nous avons tenu compte également de la bourse de nos populations et l'abonnement mensuel est de 500 F cfa par ménage, pour deux enlèvements par semaine. Nous lançons un appel à tous pour que ce projet soit participatif, puisque au départ nous avons travaillé avec les responsables des CDQ, CVD ainsi que les chefs canton et de quartiers. Tous les acteurs sont impliqués et sont appelés à accompagner pour que les résultats espérés soient atteints », a-t-il conclu.

Ivoire Maintenance, schéma et équipements

Dans des détails sur le schéma de pré collecte des ordures que Ivoire Maintenance Togo aura à déployer, le Directeur technique de cette structure, Alain Barrière Gnahoua, a fait savoir qu'il s'agit d'un schéma qui subdivise la commune en quatre zones chapeautées par des chefs de Zone, qui seront sillonnées chacune par trois tricycles, des camions mobiles avec une équipe mobile qui se chargera des ordures hors des ménages.

Pour cette première phase, et pour assurer une meilleure qualité de salubrité dans les 36 quartiers de la commune de Golfe 1, a informé M. Gnahoua, Ivoire Maintenance Togo s'est doté de deux camions multi benne, d'un camion ampirole benne, d'un camion benne preneuse ampirole, de deux camions tasseurs, et d'une quinzaine de tricycles 4x4. En termes de personnel, ce sont donc 75 agents (composés de chauffeurs, éboueurs et agents de collectes...) qui sont donc mobilisés.

Avec cette nouvelle alliance Golfe 1-Ivoire Maintenance-Populations de Golfe 1, on peut espérer voir la donne changée considérablement pour ces ménages de Bè Afédomé, en termes de gestion de la collecte de leurs ordures. Et le Directeur Général Adjoint de Ivoire Maintenance Togo est bien informé de ce que sa structure est très attendue pour relever ce défi quand il déclarait lors de la cérémonie, « c'est un honneur et fierté d'accompagner la commune. Nous espérons que chaque client sera satisfait de nos prestations ».