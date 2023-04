Afrique: Amin - 'L'Algérie est un concurrent fort et la Somalie se réjouit d'être une équipe africaine de haut niveau'

L'entraîneur somalien Nur Mohamed Amin a confirmé en conférence de presse ce vendredi 28 avril 2023, que ses poulains sont prêts pour affronter l'Algérie dans le premier match du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023. Il a aussi indiqué que son pays s'est déplacé avec l'ambition de gagner le titre de devenir la meilleure équipe d'Afrique.

L'entraîneur, Nur Mohamed Amin, a révélé que son pays n'a aucune idée de ce à quoi ressemblera l'équipe d'Algérie, son adversaire demain en match d'ouverture de la CAN U17 TotalEnergies 2023 : « Nous allons jouer le premier match de la compétition contre l'Algérie. Nous n'avons aucune idée de la compétition, mais nous avons une équipe qui a une stratégie. L'Algérie est un concurrent fort et je ne sais pas à quoi va ressembler leur équipe demain. Ils ont plus de bons joueurs et professionnels. La Somalie et l'Algérie sont frères ».

L'entraîneur somalien assure qu'il fait entièrement confiance à ses joueurs : "J'ai confiance en nos joueurs, et nous affronterons l'Algérie, le Sénégal et le Congo, qui sont tous des équipes motivantes. Nous verrons comment se passera le premier match, car nos joueurs peuvent concourir, et Dieu sait qui peut gagner le match et se qualifier pour la phase suivante."

L'entraîneur, Nur Mohamed Amin, a par ailleurs souligné que l'objectif de son pays est d'être bientôt au sommet de la pyramide du football africain: "En ce qui concerne le football africain, nous, les somaliens, avons un bilan, les joueurs jouent dans les meilleurs clubs, si Dieu le veut, nous vaincrons les équipes africaines dans cette compétition et serons la meilleure équipe sur le continent africain."

Le joueur, Abdul Abdullah, a exprimé son espoir de voir que la Somalie être couronnée à l'issue de cette 14ème Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies: "Nous avons confiance en nous au sein de l'équipe, nous sommes venus en Algérie pour la compétition, et nous espérons être les héros.", a-t-il déclaré en conférence de presse où il accompagnait son sélectionneur.