Sénégal: Neuf tirailleurs retrouvent définitivement leur terre natale

Ce vendredi 28 avril, dans la soirée, neuf tirailleurs sénégalais sont arrivés dans leur pays d'origine, épilogue d'une longue bataille contre l'administration française pour la reconnaissance de leurs sacrifices sous le drapeau tricolore. Une journée et un voyage éprouvant pour ces vétérans, mais aussi un moment historique conclu par un accueil républicain des autorités sénégalaises. Reportage.

« Bienvenue à nos vaillants tirailleurs qui rentrent définitivement au pays », c'est par cette annonce que les passagers de Vol Air Sénégal ont été informés de la présence à bord de neuf tirailleurs sénégalais.

Des applaudissements, des larmes aussi. Dès leur arrivée sur le tarmac, ces héros de guerre qui ont combattu sous le drapeau français ont été accueillis par une forte délégation d'officiels, présents aux côtés des familles. Sidi Diémé, frère d'Oumar Diemé, tirailleur de 91 ans : « Nous sommes impatients qu'il arrive, qu'on le prenne dans nos bras et qu'on touche cette fraicheur familiale qui nous manque énormément, parce que c'est vraiment le baobab ».

Les voilà enfin qui arrivent. Daouda Badji, ancien tirailleur parachutiste, de 94 ans : « La famille est là, parce que rester pendant 6 mois sans voir sa femme, ce n'est pas bon. Quand j'arriverai chez moi avec ma famille, je serai très content. C'est normal. On a sauvé la France ».

Une journée chargée d'émotion qui s'est achevée à la présidence par une cérémonie de décoration. Le président Macky Sall les a élevés au grade d'officier de l'Ordre national du Lion.

Chers anciens combattants, en vous souhaitant la bienvenue, nous célébrons aujourd'hui une injustice réparée, parce que vous pouvez, enfin, vivre chez vous en famille, et continuer de percevoir l'intégralité de vos pensions. Ce n'est que justice. En vous recevant dès votre... pic.twitter.com/mv5kl7FtHk-- Macky Sall (@Macky_Sall) April 28, 2023

Ce moment a été rendu possible grâce à une mesure dérogatoire décidée par le gouvernement français, qui leur permet de vivre en permanence au Sénégal sans perdre leur allocation minimum vieillesse de 950 euros par mois. Avant, ils devaient rester six mois par an minimum en France pour avoir leur allocation.

« Nous célébrons aujourd'hui une injustice réparée. Vous pouvez enfin vivre chez vous, en famille et en percevant l'intégralité de vos pensions », a déclaré le président Macky Sall. « Tous les tirailleurs sénégalais ont donné entière satisfaction à la France. C'est une dette que la France nous a payée », a réagi Yoro Diao, leur porte-parole.

Une longue bataille administrative

« Ça y est, c'est terminé. Enfin c'est terminé, c'est le début d'autre chose pour eux. C'est terminé pour nous en France. Ils vont partir, ils vont rentrer et retrouver leur famille. Donc, c'est assez difficile, même si je suis très heureuse pour eux », déclare Aïssata Seck. Conseillère régionale d'Île-de-France et présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, elle s'est battue depuis des années pour faire valoir leurs droits.

« La prochaine étape va être de retrouver leur famille déjà, l'essentiel, les familles qui les attendent, qui sont à l'aéroport en ce moment, poursuit-elle. Et puis, ça va être aussi une nouvelle vie pour eux parce qu'ils étaient habitués à faire ces allers-retours et à rentrer tous les 3, 4 ou 6 mois. Là, ils vont rester définitivement dans leur pays d'origine. »

« Donc, ça va être un gros changement, même si on sait que c'est bien mieux pour eux même parce qu'ils seront entourés et qu'ils vont éviter cette solitude à laquelle ils étaient confrontés quand ils étaient dans leur chambre, seuls au foyer. Mais ça va être de gros changements. Donc, la prochaine étape, c'est aussi une réadaptation pour eux », conclu Aïssata Seck.