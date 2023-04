Madagascar: Judo - Mondiaux de Doha - Le président de l'UAJ prend en charge la délégation

Madagascar alignera deux combattantes aux championnats du monde seniors de judo. Les mondiaux se tiendront à Doha au Qatar à partir du mardi prochain.

Le président de l'Union africaine du Judo (UAJ), Siteny Thierry Randrianasoloniaiko a remis hier les billets d'avion à la délégation malgache composée de quatre personnes. Elles défendront les couleurs malgaches aux championnats du monde. Les Mondiaux seniors se dérouleront du 4 au 17 mai à Doha au Qatar.

Madagascar y alignera deux combattantes en l'occurrence le numéro un mondial, Laura Aina Rasoanaivo Razafy engagée dans la catégorie des -70kg et Haingoniaina Durinah Ramiandrisoa chez les plus de 78kg. Elles y seront dirigées par le président de la fédération malgache du judo, Saïd Eric Bruno et le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro. Le patron de l'UAJ prend également en charge l'hébergement de la délégation.

Hier a été aussi une occasion pour le président de l'UAJ de féliciter Laura Rasoanaivo après son exploit extraordinaire à l'issue de sa tournée africain en remportant six médailles d'or et une de bronze en sept compétitions. "Je tiens à saluer les efforts qu'ont déployé Laura, ses parents, les techniciens et la fédération... Tu as fait preuve de bonnes performances. Et tu peux faire mieux que tes parents qui sont eux aussi des cham-pions", a souligné Siteny Randrianasoloniaiko.

Qualifiée

«D'après mes calculs, tu seras qualifiée aux Jeux olympiques, mais il ne faut oublier que la tâche ne sera pas facile aux championnats du monde», a précisé le numéro un de l'instance africaine. Seules ces deux combattantes malgaches classées dans le top 100 de leur catégorie respective sont éligibles pour disputer les mondiaux. «Vous étiez un sportif de haut niveau et vous comprenez bien l'importance de la participation à une telle compétition qui est qualificative aux JO.

Nous ferons de notre mieux pour avoir un meilleur résultat, a mentionné pour sa part le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro. «Je donnerai le meilleur de moi-même. Mon objectif est de se qualifier aux jeux Olympiques» a réitéré Laura Rasoanaivo, qui est actuellement classée 47e mondiale chez les seniors. Haingoniaina Ramiandrisoa se positionne de son côté, à la 67e place mondiale. Une partie de la délégation quittera le pays le 4 mai et une autre le 7 mai.